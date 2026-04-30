PKB strefy euro. Nastąpiła zmiana

Konsensus rynkowy dla strefy euro zakładał wzrost o 0,2 proc. w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym PKB wyrównany sezonowo wzrósł o 0,8 proc. w I kw. w strefie euro i o 1 proc. w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,8 proc. wzrostu w tym ujęciu.

PKB strefy euro w poprzednim miesiącu

PKB wyrównany sezonowo wzrósł o 0,2 proc. kw/kw w strefie euro – poinformował w marcu br. Eurostat.

Produkt Krajowy Brutto wyrównany sezonowo wzrósł o 0,2 proc. kw/kw w strefie euro i o 0,2 proc. w całej Unii Europejskiej w IV kw. 2025 r., wynikało z drugiego szacunku danych urzędu statystycznego Eurostat.

Konsensus rynkowy dla strefy euro zakładał wzrost o 0,3 proc. w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym PKB wyrównany sezonowo wzrósł o 1,2 proc. w IV kw. w strefie euro i o 1,4 proc. w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,3 proc. wzrostu w tym ujęciu.

Co z Polską? Korekta prognozy

Bank Światowy na początku kwietnia br. skorygował w dół prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski na lata 2026–2027.

Z raportu wynika, że tempo wzrostu będzie niższe niż zakładano jeszcze na początku roku.

Według aktualnych szacunków w 2026 roku polski PKB wzrośnie o 3,1 proc., wobec 3,2 proc. prognozowanych w styczniu. W 2027 roku gospodarka ma urosnąć o 2,6 proc., podczas gdy wcześniejsza prognoza wynosiła 2,9 proc. Bank Światowy wskazuje jednocześnie, że Polska pozostaje jedną z szybciej rozwijających się gospodarek regionu, jednak jej perspektywy pogarszają się wraz z sytuacją w otoczeniu zewnętrznym.

W raporcie przypomniano, że w 2025 roku wzrost gospodarczy w Polsce przyspieszył do 3,6 proc., wobec 3 proc. rok wcześniej. Wsparciem była przede wszystkim konsumpcja gospodarstw domowych, inwestycje oraz odporność eksportu. Jednocześnie Bank Światowy podkreśla, że czynniki te mogą w najbliższym czasie słabnąć. "Wyższe koszty energii osłabiają wzrost konsumpcji, a niepewność wpływa negatywnie na inwestycje" – wskazano w raporcie.

