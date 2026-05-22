Szefowa wywiadu USA rezygnuje. Napisała dramatyczny list

Informację o rezygnacji Tulsi Gabbard ze stanowiska dyrektora Wywiadu Narodowego USA podała stacja Fox News. W oficjalnym liście rezygnacyjnym polityk przekazała, że jest "głęboko wdzięczna za zaufanie", jakim została obdarzona przez administrację prezydenta Donalda Trumpa.

"Niestety, muszę złożyć rezygnację z dniem 30 czerwca 2026 r. U mojego męża, Abrahama, niedawno zdiagnozowano niezwykle rzadką postać raka kości" – oznajmiła. Gabbard zaznaczyła, że jej mąż "będzie musiał stawić czoła poważnym wyzwaniom w nadchodzących tygodniach i miesiącach". "W tej chwili muszę zrezygnować ze służby publicznej, aby być u jego boku i w pełni go wspierać w tej walce" – oświadczyła.

"Abraham był moją podporą przez cały okres naszego jedenastoletniego małżeństwa, także podczas mojego wyjazdu do Afryki Wschodniej w ramach wspólnej misji specjalnej, podczas licznych kampanii politycznych, a teraz podczas mojej służby w roli dyrektora Wywiadu Narodowego USA. Jego siła i miłość wspierały mnie w każdym wyzwaniu. Nie mogę z czystym sumieniem prosić go, by samotnie podjął się tej walki, podczas gdy ja nadal zajmuję to wymagające i czasochłonne stanowisko" – napisała.

Gabbard podkreśliła również, że "poczyniła znaczące postępy w Biurze Wywiadu Narodowego, zwiększając przejrzystość i przywracając integralność". Jednocześnie przyznała, że "wciąż jest wiele ważnej pracy do wykonania". "Jestem w pełni zaangażowana w zapewnienie płynnego i kompleksowego przekazania władzy w nadchodzących tygodniach" – zapewniła, dziękując za zaufanie Donaldowi Trumpowi.

Tulsi Gabbard. Kim jest?

Tulsi Gabbard została nominowana na stanowisko dyrektora amerykańskiego wywiadu w listopadzie 2024 r. Przez lata była związana z Partią Demokratyczną. Startowała nawet w prawyborach prezydenckich w 2019 r. Krytykowała wówczas politykę prezydenta Donalda Trumpa m.in. wobec Arabii Saudyjskiej.

Gabbard jest weteranką amerykańskiej armii. W 2004 r. zaciągnęła się do Gwardii Narodowej. Służyła w dwóch misjach zagranicznych. W 2004 r. została wysłana do Iraku, gdzie zasiliła jednostkę medyczną. W 2009 r. została wysłana do Kuwejtu, gdzie pełniła funkcję dowódcy jednostki wsparcia logistycznego. Osiągnęła stopień majora.

