Wizerunek Maryi wraca do urzędu. Po interwencji mieszkańców i Ordo Iuris

W wyniku zdecydowanego sprzeciwu mieszkańców, wspartego profesjonalną pomocą prawną Instytutu Ordo Iuris oraz Stowarzyszenia Fidei Defensor, doszło do porozumienia z władzami miasta. Burmistrz Łasku Monika Mrowińska wydała oświadczenie, w którym wyjaśniła swoje intencje i zadeklarowała niezwłoczne przywrócenie wizerunku Patronki Miasta i Gminy, Matki Bożej Łaskiej, do gmachu Urzędu Miejskiego, zgodnie z jednoznaczną wolą lokalnej społeczności.

Sprawa nabrała rozgłosu, gdy w połowie maja z gabinetu burmistrza Łasku (woj. łódzkie) usunięty został pamiątkowy wizerunek Matki Bożej Łaskiej wraz z towarzyszącą mu bullą watykańską. Elementy te zostały przetransportowane do lokalnego Muzeum Historii Łasku. Decyzja ta wywołała ogromne poruszenie oraz oburzenie wśród mieszkańców miasta i gminy, dla których postać Matki Bożej Łaskiej stanowi fundament tożsamości.

Ustanowienie Matki Bożej Łaskiej Oficjalną Patronką Miasta i Gminy Łask było owocem wielomiesięcznych starań społeczności na przełomie lat 2022-2023. Procedura ta miała charakter w pełni formalny – obejmowała szeroką inicjatywę obywatelską, jednogłośną uchwałę Rady Miejskiej oraz ostateczny dekret Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, wydany z upoważnienia Ojca Świętego Franciszka.

Zdecydowany opór mieszkańców

W obliczu działań podjętych przez magistrat, lokalna społeczność zorganizowała akcję protestacyjną. Kluczowym elementem oporu stało się przygotowanie oficjalnej petycji skierowanej do burmistrz. W działania te aktywnie włączyły się organizacje broniące wolności religijnej i tradycji: Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Stowarzyszenie Fidei Defensor.

Eksperci tych organizacji udzielili mieszkańcom kompleksowej pomocy prawnej w zakresie petycji. Centralnym punktem zbiórki podpisów stała się dedykowana platforma internetowa prowadzona pod adresem petycje-fideidefensor.pl. Masowe poparcie dla inicjatywy w sieci pokazało, że sprawa ta ma charakter priorytetowy dla setek obywateli.

Autorzy protestu jednoznacznie wskazali, że choć wizerunek formalnie trafił do muzeum – czyli miejsca dostępnego publicznie – to taka relokacja miała w praktyce charakter marginalizujący i oznaczała wyłączenie symbolu Patronki z rzeczywistego obiegu życia urzędowego i publicznego, co wprost sprzeciwiało się intencji uchwały z 2022 r.

Burmistrz: Intencje były czyste

Skoordynowana akcja społeczna oraz wsparcie prawne przyniosły oczekiwany rezultat. 21 maja burmistrz Łasku Monika Mrowińska wydała oficjalne oświadczenie, w którym odniosła się do narastających emocji i dyskusji. Podkreśliła, że jej intencją nigdy nie była próba pomniejszenia roli Patronki, którą sama – jako radna w 2022 r. – osobiście popierała w głosowaniu.

Burmistrz wyjaśniła, że przeniesienie płaskorzeźby i bulli watykańskiej do Muzeum Historii Łasku miało na celu stworzenie oficjalnej, powszechnie dostępnej ekspozycji, tak aby cenne świadectwa tożsamości miasta przestały być zamknięte w przestrzeniach typowo biurowych gabinetu. Dostrzegając jednak opór i głębokie dotknięcie, jakie ta decyzja wywołała u mieszkańców, zdecydowała o rezygnacji z tego pomysłu.

"Jeśli to działanie wywołało u Państwa negatywne emocje lub poczucie dotknięcia – przepraszam. Intencje były czyste. Jednak głos mieszkańców jest dla mnie najważniejszy. Dlatego podjęłam decyzję o niezwłocznym przywróceniu pamiątkowego wizerunku Matki Bożej Łaskiej do pierwotnej lokalizacji w Urzędzie Miejskim" – czytamy w oświadczeniu.

