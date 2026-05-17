Niepokój przy Wiertniczej. TVN drugą TV Republika?

To będzie – jeżeli zakończy się powodzeniem, a na to wszystko wskazuje – „gamechanger” na globalnym rynku medialnym. Przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance oznaczało powstanie prawdziwej potęgi. W jej władaniu będą m.in. platformy HBO Max i Paramount Plus oraz kanały telewizyjne CNN i CBS News. Jednak w Polsce proces ten budzi zainteresowanie z innego powodu – w przypadku połączenia Paramount stanie się nowym właścicielem Grupy TVN. Stawiane są pytania o możliwą zmianę kursu telewizji założonej przez Mariusza Waltera. Szczególną ciekawość wywołuje przyszłość informacyjnej odnogi grupy, czyli TVN24.

W lutym grupa Paramount zgłosiła chęć zakupu Warner Bros. Discovery za 110 mld dol. Koncern pokonał Netflixa. Akcjonariusze mają otrzymać 31 dol. w gotówce za każdą posiadaną akcję zwykłą Warner Bros. W kwietniu akcjonariusze Warner Bros. Discovery zatwierdzili sprzedaż spółki. Zanim dojdzie do sprzedaży, przed Paramount jeszcze kilka trudności prawnych do pokonania – prokurator generalny Kalifornii, Rob Bonta, zapowiedział dochodzenie, umowa podlega też kontroli antymonopolowej w Unii Europejskiej.