Nie jedna Polka, lecz cała rodzina. Nowe informacje po ataku w Modenie

31-letni Salim El Koudri, obywatel Włoch marokańskiego pochodzenia, z dużą prędkością wjechał samochodem w grupę pieszych idących jedną z głównych ulic miasta – Via Emilia Centro. Chwilę później wysiadł z auta i ruszył na ludzi z nożem.

Świadkowie: Ludzie unosili się w powietrzu

Początkowo media informowały o jednej rannej obywatelce Polski. Teraz wiadomo już, że wśród poszkodowanych znajduje się cała czteroosobowa polska rodzina mieszkająca w pobliskim Castelfranco Emilia. Informację potwierdził burmistrz miejscowości Gianni Gargano. Jak przekazał, dwie osoby z rodziny opuściły już szpital. Samorządowiec odwiedził rodzinę w niedzielę.

Według relacji świadków kierowca nagle przyspieszył i celowo skierował auto na chodnik pełen przechodniów. – Ludzie unosili się w powietrzu – relacjonowali świadkowie cytowani przez włoskie media. Monitoring miejski zarejestrował moment ataku. Na nagraniu widać, że kierowca nie stracił panowania nad pojazdem przypadkowo, lecz świadomie uderzył w pieszych. Auto po chwili rozbiło się o witrynę sklepową.

Bilans ataku jest dramatyczny. Rannych zostało osiem osób, z czego cztery ciężko. Wśród poszkodowanych jest pięć kobiet. Według włoskiej prokuratury dwie osoby musiały przejść amputacje. Jedna z kobiet straciła obie nogi.

Po ataku samochodem ruszył z nożem

Po rozbiciu auta napastnik wysiadł z pojazdu i zaczął atakować przypadkowych ludzi nożem. Świadkowie ruszyli za nim w pościg.

Sprawcą ataku jest 31-letni Salim El Koudri. Mężczyzna posiada włoskie obywatelstwo, ale jego rodzina pochodzi z Maroka. Włoskie służby przekazały, że nie był pod wpływem alkoholu ani narkotyków. Nie miał również przeszłości kryminalnej. Według śledczych ukończył studia i pozostawał bezrobotny. Część mediów podała także, że miał wcześniej leczyć się psychiatrycznie.

