Sprawca z Modeny to Marokańczyk z obywatelstwem Włoch Salim El Koudri

Sprawcą okazał się być 31-letni Salim El Koudri, Marokańczyk z włoskim obywatelstwem. Na razie wiadomo, że w toku śledztwa policja ustaliła, że mężczyzna nie był pod wpływem alkoholu ani środków psychotropowych. Śledczy skłaniają się ku wykluczeniu wersji o zamachu terrorystycznym. Policja ustaliła też, że sprawca nie ma przeszłości kryminalnej, skończył studia i był aktualnie był bezrobotny.

Jak zwykle przy tego rodzaju atakach, włoskie media usiłują przekierować istotę problemu – rezultatu wieloletniej masowej migracji, podkreślając, że przeszłości El Koudri miał być leczony psychiatrycznie.

Modena. Marokańczyk celowo uderzył autem w pieszych

Atak miał miejsce w sobotę. Kierowca przyśpieszył, jadący tak, by uderzyć w ludzi. Ranne zostało osiem osób, w tym cztery ciężko. Jedna z potrąconych kobiet straciła obie nogi. Po uderzeniu w ludzi na jednej z głównych ulic miasta (Via Emilia Centro) auto walnęło w witrynę sklepową i się zatrzymało.

Salim El Koudri atakował nożem

W wyniku uderzenia kierowca rozbił samochód i także odniósł obrażenia. Wysiadł z samochodu i zaatakował nożem przechodzącego mężczyznę. Kilka osób, które widziało zdarzenie ruszyło w pościg za sprawcą, obezwładniło go na pobliskim skrzyżowaniu i przytrzymało do czasu przyjazdu policji. Sprawca został zatrzymany.

Służby ratunkowe natychmiast udzieliły pomocy poszkodowanym, na miejscu szybko zjawił się również śmigłowiec medyczny. Włoskie służby wykonały czynności operacyjne mające na celu ustalenie, co było powodem wjechania przez kierowcę w pieszych. Marokańczyk został zatrzymany.

