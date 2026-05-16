Tarczyński i tak przemówił w Londynie: Jesteście patriotami, którzy kochają swój kraj

16 maja Brytyjczycy wyszli na wielki marsz pod hasłem "Zjednoczyć Królestwo, Zjednoczyć Zachód", żeby raz jeszcze wyrazić swój sprzeciw przeciwko prowadzonej przez lewicowy rząd Starmera polityce masowej migracji. Uczestnicy maszerowali z brytyjskimi flagami i krzyżami, domagając się zaprzestania wpuszczania do Wielkiej Brytanii nielegalnych przybyszów z Afryki i państw muzułmańskich. Widoczne były również hasła i banery wzywające do ochrony tradycyjnych wartości chrześcijańskich, a także ustąpienia premiera Starmera.

Tarczyński i tak przemówił w Londynie: Za 20, 30 lat odpowiecie z dumną

Europoseł PiS Dominik Tarczyński dostał od brytyjskich władz zakaz wjazdu do kraju. Polski polityk miał przemawiać na sobotniej demonstracji. Współorganizator wydarzenia skontaktował się z Tarczyńskim za pośrednictwem łącza internetowego, dzięki czemu ten mógł wygłosić kilka słów. Polski poseł przekazał Brytyjczykom wsparcie i wyrazy szacunku. Jako odpowiednią dla kraju liczbę nielegalnych imigrantów wskazał zero. Jego wypowiedź zacytował portal wPolityce.pl

– Jak się macie, wy "skrajnie prawicowi podżegacze"? Jak się macie?! Jak to jest być patriotą? Jak to jest być razem? Podnieście swoje głosy, Lwy! Podnieście swoje głosy jeszcze raz! On może zakazać wjazdu mnie, ale nie może powstrzymać was! Nie może zakazać wam głosowania! Nie może was uciszyć! Nie może was wymazać! A ja jestem z wami. Zawsze będę z brytyjskimi lwami. Zawsze! Z brytyjskimi kobietami! Z brytyjskimi dziećmi! Z brytyjskimi rodzinami! Nigdy, przenigdy was nie opuszczę. I pomogę wam być bezpiecznymi. Stworzyć wielki naród. Bezpieczny naród. Odważny naród. Jestem z wami, patrioci, z waszymi dziećmi. A kiedy wasze wnuki zapytają was: "Dziadku, babciu, jak zatrzymaliście to szaleństwo?", z dumą odpowiecie: "Stałem ramię w ramię z Tommym Robinsonem!". To właśnie powiecie za 20 czy 30 lat. Powiecie: "Wyszedłem na ulice. Walczyłem o chrześcijańską Europę. Walczyłem o bezpieczeństwo. Walczyłem o was, bo was kocham!" – powiedział Tarczyński.

"Jesteście patriotami, którzy kochają swój kraj i Europę"

– Podnieście swoje głosy jeszcze raz! Pokażcie swoją siłę i jedność! Podnieście głosy! Tak! To jest nasza siła. On mógł zakazać wjazdu mnie, ale nie uciszy was. I wierzcie mi, przyjdzie taki dzień, że wrócę. Wrócę i będę walczył z wami na ulicach, protestując, bo to jest nasze prawo! Nie pozwólcie nikomu odebrać swoich praw! Nie pozwólcie nikomu odebrać swojej godności! Nie pozwólcie nikomu mówić, że jesteście podżegaczami, że jesteście skrajną prawicą. Nie! Jesteście patriotami, którzy kochają swój kraj, którzy kochają Europę! I Bóg mi świadkiem – ten facet, który zakazał mi wjazdu, odejdzie. To tylko kwestia czasu. Więc głowa do góry! Walczcie o jedność, walczcie o swój kraj! Głosujcie, bądźcie aktywni, wspierajcie Tommy’ego. A wtedy za 20 lat powiecie: "Wygrałem, bo byłem odważny!" – przekazał polski eurodeputowany, apelując: "Bądźcie jak Polska".

