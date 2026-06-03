W traktacie z Wielką Brytanią jest tzw. neutralność klimatyczna do 2050 roku

Przypomnijmy, że władze w Brukseli kazały państwom członkowskim eliminować ze swoich systemów energetycznych paliwa kopalne, a Polska – jak na razie – się słucha, stopniowo eliminując nawet energetykę węglową. Deklarowanym ostatecznym celem Komisji Europejskiej jest osiągnięcie tzw. neutralności klimatycznej Europy do 2050 roku. Cel do 2040 roku – obniżenie emisji o 90 proc. to etap przejściowy. W 2030 r. UE ma zredukować swoje emisje netto do poziomu 55 proc. względem 1990 roku.

Traktat Polska – Wielka Brytania

27 maja premierzy Polski i Wielkiej Brytanii podpisali w Londynie Traktat o Partnerstwie w Dziedzinie Bezpieczeństwa i Obronności w wojskowej. Dokument ma rozwinąć współpracę określoną w poprzednim traktacie – z 2017 roku. Podobną umowę rząd Donalda Tuska podpisał w ub. roku z Francją, a w przyszłym miesiącu ma zawrzeć także z Republiką Federalną Niemiec.

Traktat składa się z 12 artykułów, z czego pięć dotyczy ram współpracy pomiędzy państwami w zakresie poszczególnych dziedzin bezpieczeństwa, a siedem kwestii formalno-prawnych, takich jak m.in. związek z innymi przepisami prawa, sposób wejścia w życie, dokonywania zmian czy wypowiedzenia traktatu.

Tzw. "neutralność klimatyczna" do 2050 roku

Artykuł 5 nosi tytuł Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego i klimatycznego i zawiera dziewięć punktów. Są w nim zapisy popierające rozwijanie energetyki jądrowej, ale także uderzające w paliwa kopalne, które mają być zastępowana tzw. "czystą" energią "odnawialną".

Czytamy m.in, że "strony postanawiają dzielić się doświadczeniami i pogłębiać współpracę dwustronną i wielostronną dotyczącą przejścia z paliw kopalnych na czystą energię oraz wdrażania celów ustanowionych w Porozumieniu paryskim".

Rządy Tuska i Starmera "odnotowują potrzebę globalnego obniżenia emisyjności systemów energetycznych w sposób sprawiedliwy, uporządkowany i równy oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Strony potwierdzają również potrzebę skutecznego wspierania rozwoju odnawialnych, jądrowych oraz innych zero- i niskoemisyjnych źródeł energii, a także stabilności systemu energetycznego na poziomie europejskim oraz efektywności energetycznej".

W dokumencie wskazano również, że "strony zobowiązują się do podejmowania wspólnych działań na rzecz wspierania rozwoju zero- i niskoemisyjnych źródeł energii i czystych technologii oraz inwestowania w nie, pobudzając wzrost gospodarczy w obu Państwach".

Całość dokumentu jest dostępna na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

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