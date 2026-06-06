Prezydent uczestniczył w beatyfikacji dziewięciu męczenników. "Nie ma takich słów"

Uroczystości odbyły się w sobotę (6 czerwca) w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. Mszy św. beatyfikacyjnej przewodniczył prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro. W wydarzeniu uczestniczyli duchowni, wierni z całej Polski oraz przedstawiciele władz państwowych.

Do grona błogosławionych Kościoła katolickiego zostali włączeni: ks. Jan Świerc, ks. Ignacy Antonowicz, ks. Karol Golda, ks. Włodzimierz Szembek, ks. Franciszek Harazim, ks. Ludwik Mroczek, ks. Ignacy Dobiasz, ks. Kazimierz Wojciechowski i ks. Franciszek Miśka. Duchowni zostali zamordowani w latach 1941-1942 "in odium fidei" – z nienawiści do wiary.

Beatyfikacja dziewięciu męczenników salezjańskich w Krakowie

Prezydent Karol Nawrocki powiedział po mszy św., że "nie ma takich słów, które opisałyby drogę życia, owoce życia i wielką odwagę beatyfikowanych".

– Jako prezydent RP chcę powiedzieć, że poza tym najważniejszym, fundamentalnym wymiarem duchowym, wymiarem Kościoła katolickiego, dzisiejsza uroczystość jest też bardzo ważna i fundamentalna dla naszej wspólnoty narodowej, dla nas, dla Polek i Polaków przywiązanych od ponad tysiąca lat do wartości chrześcijańskich, wspólnoty narodowej, która buduje miłość, miłosierdzie, odpowiedzialność za Polskę, za Europę i za świat wokół przywiązania do fundamentu wartości chrześcijańskich – podkreślił.

– Jeśli ktoś jeszcze wątpi, to powinien odczytać życiorysy dziewięciu błogosławionych dziś salezjanów i zobaczyć, co znaczą wartości chrześcijańskie, co znaczy miłość, miłosierdzie, służba drugiemu człowiekowi i gotowość do największych poświęceń w obliczu hekatomby II wojny światowej i dwóch systemów totalitarnych: niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu – mówił Nawrocki.

Jak dodał, oba systemy totalitarne "chciały zniszczyć to, co na świecie najpiękniejsze, czyli fundamenty, wartości i wiarę chrześcijańską".

Uroczystość z udziałem Nawrockiego

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że udział głowy państwa w uroczystości był wyrazem hołdu dla duchownych, którzy pozostali wierni swojemu powołaniu mimo prześladowań i represji ze strony niemieckiego okupanta.

Beatyfikacja odbyła się w miejscu szczególnym dla historii Kościoła w Polsce. Jak przypomina Episkopat, młody Karol Wojtyła był świadkiem aresztowania sześciu spośród dziewięciu przyszłych błogosławionych, gdy mieszkali i posługiwali w krakowskich Dębnikach.

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