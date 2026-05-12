Wkrótce beatyfikacja dziewięciu męczenników salezjańskich z Polski

Dziewięciu męczenników salezjańskich, którzy zginęli in odium fidei – "z nienawiści do wiary" w niemieckich, nazistowskich obozach zagłady – Auschwitz i Dachau – w latach 1941-1942 zostanie włączonych w poczet błogosławionych Kościoła katolickiego.

Będą to Słudzy Boży: ks. Jan Świerc SDB, ks. Ignacy Antonowicz SDB, ks. Karol Golda SDB, ks. Włodzimierz Szembek SDB, ks. Franciszek Harazim SDB, ks. Ludwik Mroczek SDB, ks. Ignacy Dobiasz SDB, ks. Kazimierz Wojciechowski SDB i ks. Franciszek Miśka SDB. Dekret o ich męczeństwie 24 października 2025 r. zatwierdził papież Leon XIV.

Uroczystość beatyfikacji w Krakowie

Beatyfikacja odbędzie się 6 czerwca 2026 r. w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. Miejsce uroczystości nie jest przypadkowe. To nawiązanie do historii powołania kapłańskiego Karola Wojtyły, który był świadkiem aresztowania sześciu z dziewięciu salezjanów-męczenników.

"Beatyfikacja ta jest publicznym uznaniem ich świadectwa wiary, które okazało się silniejsze niż przemoc, strach i śmierć. W realiach totalitarnej nienawiści II wojny światowej pozostali wierni Chrystusowi, Kościołowi i swojemu salezjańskiemu powołaniu aż do końca. Ich życie i męczeństwo pokazują, że wiara nie jest ideą, lecz decyzją, która w chwilach próby domaga się odwagi i wierności. Uroczystość ta nie jest jedynie wspomnieniem tragicznej historii, lecz celebracją zwycięstwa miłości nad złem. Jest też ukazaniem piękna ich salezjańskiego powołania, które realizowało się w różnych miejscach ich posługi dla młodzieży. Ich męczeństwo nie było aktem desperacji, ale świadomym przyjęciem Krzyża jako drogi wierności Bogu i człowiekowi. Drogi kontynuacji ofiarowania swojego życia Chrystusowi i poświęcenia go w akcie profesji" – czytamy na stronie poświęconej beatyfikacji.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 9:00 od modlitewnego czuwania. Eucharystia odprawiona zostanie o godz. 10:00. Przewodniczyć jej będzie prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro.

Dziękczynienia po beatyfikacji zaplanowano na 7 czerwca o godz. 11:30 (Oświęcim), 13 czerwca o godz. 11:00, 23 sierpnia o godz. 11:00 (Czerwińsk nad Wisłą) oraz 20 września o godz. 11:30 (krakowskie Dębniki).

