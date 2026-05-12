Kard. Ryś powołał specjalną komisję. Papież Leon XIV wyraził zgodę

Archidiecezja krakowska opublikowała komunikat, w którym poinformowała, że metropolita krakowski, kardynał Grzegorz Ryś powołał komisję do spraw zbadania sposobu zarządzania majątkiem parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie, czyli Bazyliki Mariackiej.

Kard. Ryś podjął decyzję o powołaniu specjalnej komisji po przeprowadzeniu konsultacji w Kurii Rzymskiej i za zgodą papieża Leona XIV. "Sprawozdanie z prac komisji zostanie przekazane metropolicie krakowskiemu po zakończeniu jej działalności. Od wniosków i oceny tej komisji Kardynał uzależnia dalsze decyzje w sprawie Parafii Mariackiej" – poinformował ks. Piotr Studnicki, rzecznik prasowy archidiecezji krakowskiej.

Komisję tworzą:

jako przewodniczący Jerzy Hausner – profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej;

Konrad Grabiński – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Dziekan Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UEK;

Piotr Majer – profesor doktor habilitowany prawa kanonicznego, pracownik Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, konsultor Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski.

Głośny konflikt w krakowskim Kościele

Komisja została powołana w celu zbadania zarzutów z czasów, kiedy Bazyliką Mariacką zarządzał ks. Dariusz Raś. Duchowny przestał pełnić funkcję proboszcza parafii w czerwcu 2025 r. Od tego czasu parafią tą zarządza ks. Mariusz Słonina jako administrator z wszystkimi uprawnieniami proboszcza.

W ostatnich latach głośno było o konflikcie między ks. Rasiem a byłym już metropolitą krakowskim, abp. Markiem Jędraszewskim. Spór zaczął się w 2023 r. Ks. Raś miał m.in. przyjmować darowizny i dotacje na renowacje zabytków będących we władaniu parafii bez zgody kurii. Abp Jędraszewski nakazał ks. Rasiowi opuścić parafię. Proboszcz odwołał się do papieża Franciszka, a ten zawiesił wykonanie dekretu. Jego decyzję zmienił jednak Leon XIV. Tym samym Watykan podtrzymał w mocy pierwotną decyzję metropolity krakowskiego.

