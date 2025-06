Papież odwołał proboszcza Bazyliki Mariackiej. Jest nowy administrator parafii

Wierni z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie, czyli Bazyliki Mariackiej, dowiedzieli się z niedzielnych ogłoszeń, że mają nowego proboszcza. Ks. Mariusz Słonina został administratorem parafii z wszystkimi uprawnieniami proboszcza.

"Pragniemy powiadomić wspólnotę parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krakowie oraz wszystkich z nią związanych, że ze względu na decyzje władz kościelnych Ksiądz Prałat Dariusz Raś z dniem 10 czerwca 2025 roku przestał pełnić urząd proboszcza tejże parafii. Wyrażając wdzięczność za dotychczasową posługę kapłańską Księdza Prałata w Bazylice Mariackiej polecamy go pamięci modlitewnej wszystkich wiernych oraz współbraci w posłudze. Jednocześnie informujemy, że z dniem 11 czerwca br. administratorem naszej parafii z wszystkimi uprawnieniami proboszcza został mianowany Ksiądz Mariusz Słonina, dotychczasowy Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej oraz Wydziału Charytatywnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie" – czytamy na stronie Bazyliki Mariackiej.

Kulisy odwołania proboszcza Bazyliki Mariackiej

W zeszłym tygodniu pojawiła się informacja, że papież Leon XIV podpisał dekret o odwołaniu proboszcza największej parafii w Krakowie, Bazyliki Mariackiej. Według doniesień radia Eska, to efekt konfliktu ks. Dariusza Rasia z metropolitą krakowskim abp. Markiem Jędraszewskim. Spór zaczął się w 2023 r. Ks. Raś miał m.in. przyjmować darowizny i dotacje na renowacje zabytków będących we władaniu parafii bez zgody kurii. Abp Jędraszewski nakazał ks. Rasiowi opuścić parafię. Proboszcz odwołał się do papieża Franciszka, a ten zawiesił wykonanie dekretu. Teraz jego decyzję zmienił Leon XIV. Oznacza to, że Watykan podtrzymał w mocy pierwotną decyzję metropolity krakowskiego.

Jak podał Onet, ks. Dariusz Raś zamierza odwołać się do Sygnatury Apostolskiej.

