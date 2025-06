Znany ksiądz upomniany przez przełożonych. Poszło o wypowiedź o aborcji

Zarząd Polskiej Prowincji Towarzystwa Boskiego Zbawiciela (salwatorianów) opublikował komunikat związany z działalnością medialną ks. Rafała Główczyńskiego. Został on upomniany, by w swoich wypowiedziach, zwłaszcza tych dotyczących złożonych zagadnień moralnych, wyrażał się "z klarownością i precyzją".

Wcześniejszy komunikat salwatorianów zawierał informację o wycofaniu pozwolenia na prowadzenie działalności medialnej przez ks. Główczyńskiego, znanego w internecie jako "Ksiądz z osiedla".

Ks. Główczyński dostał upomnienie od przełożonych

Poniżej publikujemy pełną treść komunikatu:

Zarząd Polskiej Prowincji Towarzystwa Boskiego Zbawiciela (Salwatorianów) informuje, iż zapoznał się z treścią zarzutów stawianych działalności medialnej naszego współbrata ks. Rafała Główczyńskiego SDS, dotyczących obecnych w niej błędów i niezgodności z nauczaniem Kościoła Katolickiego.

Pragniemy poinformować, iż ks. Rafał został upomniany, by w swoich wypowiedziach, zwłaszcza tych dotyczących złożonych zagadnień moralnych, wyrażał się z klarownością i precyzją, której niestety brakowało niektórym jego wypowiedziom, przybierającym swobodniejszą formę podyktowaną medium, na którym się ukazują. Ksiądz Rafał owo upomnienie przyjął.

Przełożony Polskiej Prowincji Salwatorianów poprosił ks. Rafała o umieszczenie w przestrzeni medialnej sprostowania swoich wypowiedzi. Ks. Rafał wyraził taką gotowość.

Polska Prowincja Towarzystwa Boskiego Zbawiciela pragnie wyrazić tym samym brak utożsamiania się z jakimikolwiek wypowiedziami, które naruszają depozyt wiary i moralności Kościoła Katolickiego.

Ks. Jacek Nowak SDS

Rzecznik prasowy Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, Prowincji Polskiej

"Ksiądz z osiedla" reaguje. "Tendencja do uproszczeń"

Ks. Rafał Główczyński opublikował wpis na Facebooku, w którym odniósł się do całej sprawy. "Zostałem upomniany przez Przełożonych, bym w swoich wypowiedziach, zwłaszcza tych dotyczących złożonych zagadnień moralnych, wyrażał się z klarownością i precyzją, której brakowało niektórym moim wypowiedziom. O co poszło? M.in. o moją wypowiedź: »Kościół mówi, że aborcja w sytuacji zagrożenia życia kobiety jest dopuszczalna«. Czemu tak powiedziałem? W Kościele katolickim nie ma rozwodów, jest tylko stwierdzenie nieważności małżeństwa. Wiele osób mówi, że to nasze rozróżnienie jest bez sensu, bo i tak wychodzi na to samo. Osoby się rozchodzą. Czasami podobny skutek jest rezultatem inaczej zamierzonego działania. Podobnym rozumieniem kierowałem się w mojej wypowiedzi. Kościół zabrania aborcji, ale dopuszcza działania, których celem jest ratowanie życia matki, nawet jeżeli w ich konsekwencji dziecko może umrzeć. Nie można dokonać aborcji, ale można podjąć działania, których skutkiem będzie to samo, co aborcji" – tłumaczył.

"Moja wypowiedź nie miała na celu podważania nauki Kościoła, wynikała z mojej tendencji do uproszczeń i czasem chaotycznych wypowiedzi. Wkrótce opublikuję materiał, w którym szerzej omówię powyższe i inne sugerowane mi treści, który będzie pełnym sprostowaniem. Zgodnie z ostatnia aktualizacją tekstu upomnienia, mogę kontynuować działalność medialną" – zaznaczył.

Kim jest ks. Rafał Główczyński?

Ks. Rafał Główczyński prowadzi na YouTube kanał "Ksiądz z osiedla", który ma 78,9 tys. subskrybentów (stan na 11.06.2025 r.). Głośno zrobiło się o jego działalności w ubiegłym roku, kiedy otworzył klubokawiarnię w Warszawie. Lokal Cyrk Motyli znajduje się przy ul. Bulwar Flotylii Wiślanej 13/2. W lokalu można wziąć udział m.in. w spotkaniach dla singli, wieczorach z muzyką karaoke, czy koncertach debiutujących wykonawców.

Duchowny pracuje w parafii Michała Archanioła w Piastowie (powiat pruszkowski, woj. mazowieckie). Opiekuje się grupą Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej, która zrzesza młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Uczy religii w szkole i organizuje różne akcje charytatywne.

