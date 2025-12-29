Anthony Joshua został ranny w Nigerii

Były mistrz świata w wadze ciężkiej uczestniczył w tragicznym wypadku drogowym w Nigerii. Brytyjski pięściarz jechał autem, które zderzyło się z innym zaparkowanym pojazdem. W wyniku wypadku zginęły dwie osoby, a sam pięściarz został ranny i trafił do szpitala. W sieci pojawiły się nagrania z miejsca zdarzenia. Brytyjczyk siedzi na tylnym siedzeniu. Jest przytomny i wyraźnie oszołomiony.

Wypadek samochodowy. Anthony Joshua z drobnymi obrażeniami

Nigeryjskie władze, na które powołuje się BBC, przekazały, że do wypadku doszło na autostradzie w miejscowości Makun w południowo-zachodniej części Nigerii. Kierowca Lexusa, którym podróżował Anthony Joshua z niewiadomej na razie przyczyny uderzył w zaparkowaną ciężarówkę.

Lokalne media podały, że w wyniku wypadku śmierć poniosły dwie osoby. Joshua prawdopodobnie nie został mocno ranny. "Policja potwierdza, że Joshua odniósł drobne obrażenia, ale jego stan jest dobry" – czytamy na BBC. Miejscowa policja przekazała, że zawodnik został przetransportowany do szpitala.

Czołowy pięściarz wagi ciężkiej

Anthony Joshua zdobył mistrzostwo świata w 2016 roku, pokonując Charlesa Martina, a następnie obronił tytuł w walkach z Dominikiem Breazeale’em i Erikiem Moliną. Kolejnym etapem była wygrana z Władimirem Kliczką, po której Joshua posiadał już kilka pasów mistrzowskich. Następnie zwyciężył z Carlosem Takamem oraz Josephem Parkerem, co oznaczało unifikację tytułów w wadze ciężkiej. W kolejnej obronie pokonał Aleksandra Powietkina.

Serię zwycięstw przerwała porażka z Andym Ruizem Jr., w wyniku której Joshua stracił mistrzowskie pasy. W rewanżu odzyskał je, wygrywając na punkty. Następnie obronił tytuły w walce z Kubratem Pulewem. Dwie kolejne walki mistrzowskie przegrał z Oleksandrem Usykiem, tracąc pasy i nie odzyskując ich w rewanżu. Od tamtej pory stoczył sześć walk, z których pięć wygrał.