"Świetna wiadomość!". Polski generał objął kluczowe stanowisko

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił na platformie X „świetną wiadomość dla Polski!”.

„Komitet Wojskowy NATO wybrał gen. dyw. Karola Molendę na stanowisko Cyber Champion – doradcy strategicznego dowódcy NATO ds. Transformacji” – poinformował.

Szef MON podkreślił, że „to kluczowa funkcja związana ze wzmacnianiem roli cyberbezpieczeństwa w Sojuszu”.

„Generał Molenda ma wieloletnie doświadczenie strategiczne i operacyjne w obszarze cyber. Jego wybór to potwierdzenie, że kompetencje budowane przez Wojsko Polskie w obszarze transformacji cyfrowej nowoczesnych zdolności są wysoko oceniane w strukturach NATO. Gratuluję Panie Generale” – dodał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kim jest gen. Karol Molenda?

Gen. Karol Molenda od 2022 roku pełni funkcję dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Wcześniej sprawował funkcje m.in. dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i pełnomocnika ministra obrony narodowej ds. utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Generał ma kilkunastoletnie doświadczenie w SKW, m.in. jako naczelnik Wydziału Cyberkontrwywiadu, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Komputerowego, naczelnik Wydziału Informatyki Śledczej, zastępca dyrektora Biura Bezpieczeństwa Cybernetycznego, czy zastępca dyrektora Zarządu VI SKW.

Został mianowany na stopień generała brygady w 2019 roku, zaś na stopień generała dywizji w 2023 roku.

Gen. Karol Molenda jest absolwentem kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wojskowej Akademii Technicznej oraz podyplomowych studiów MBA na Wydziale Cybernetyki WAT. Poza tym ukończył podyplomowe studia na kierunku Ochrona informacji niejawnych i administrowanie bezpieczeństwem informacji w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

