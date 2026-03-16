"Ważna inicjatywa prezydenta". Nawrocki przekaże Tuskowi stanowisko

Wanda Buk, doradca prezydenta RP w Polsat News poinformowała, że we wtorek „w trybie ustawy o współpracy prezydenta z Radą Ministrów oraz Sejmem i Senatem, zostanie przekazane premierowi Donaldowi Tuskowi stanowisko pana prezydenta przed nadchodzącą Radą Europejską, które będzie zawierało konkretne propozycje rozwiązań, modyfikacji” dotyczące ETS.

– Nie pozornych, nie kosmetycznych, bo my pozornych i kosmetycznych zmian widzieliśmy już bardzo, bardzo dużo, a tutaj potrzeba naprawdę zdecydowanych zmian, jeżeli nie chcemy skończyć w roku 2050 jako ci najbiedniejsi – tłumaczyła.

Wanda Buk, pytana o to, czy te propozycje będą zakładały wycofanie się z systemu ETS, odpowiedziała, że „pierwszym postulatem, nie dla Polski, dla całej Unii Europejskiej, jest likwidacja tego systemu”.

– Systemu, który jest dogłębnie zły na wielu poziomach. (…) Można go korygować. Lepsze to niż nic – dodała.

Oceniła, że propozycje prezydenta, które jutro zostaną zaprezentowane „są bardzo racjonalne i będą skuteczne”. – Konsultowała je grupa ekspertów – przekazała.

Szefernaker zapowiada inicjatywę prezydenta ws. ETS

Do słów Wandy Buk odniósł się na platformie X Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP.

„Ważna inicjatywa prezydenta Karola Nawrockiego. Szczegóły jutro!” – zapowiedział.

Czym jest ETS?

ETS to system handlu uprawnieniami do emisji CO2, którym obecnie objęta jest energetyka. To mechanizm wprowadzony przez Unię Europejską, by ograniczać emisję gazów cieplarnianych (głównie CO2) poprzez nadanie im ceny. Od 2028 roku ma wejść w życie ETS2, który prawami do emisji obejmie m.in. transport czy budownictwo.

W poniedziałek rano wiceprezes PiS i kandydat tej partii na premiera Przemysław Czarnek zapowiedział złożenie w Sejmie projektu uchwały, która wzywa premiera Donalda Tuska do przedstawienia w ciągu 14 dni planu wyjścia z unijnego systemu ETS. Zdaniem Przemysława Czarnka, wyjście z ETS obniżyłoby o kilkadziesiąt procent rachunki za energię.

