"Kto tu rządzi?". Duże zmiany w Telewizji Republika

O godz. 6 rano w poniedziałek 13 kwietnia Telewizja Republika rozpoczyna nadawanie nowego porannego pasma. W jego ramach program: "Kto tu rządzi?".

Szefa wydawców Republiki, Jarosław Olechowski, opowiedział w rozmowie z portalem Wirtualne Media o szczegółach. – Program nadawany będzie codziennie od godz. 6:10 do 6:50. Jego premiera już w poniedziałek. To poranne pasmo informacyjne, z dwójką prowadzących. Będzie prognoza pogody, relacje z kraju i ze świata. To nie będzie lifestyle, ale program nastawiony na bieżące informacje. Będzie prowadzić go wymiennie Rafał Patyra, Natalia Rzeźniczak, Justyna Wróblewska i Rafał Stańczyk – przekazał Olechowski, odnosząc się do formatu "Kto tu rządzi?".

Stacja szykuje się też do kolejnej premiery. To program "#Gabinet Sakiewicza", który będzie emitowany w poniedziałki przed "Dzisiaj", czyli głównym programem informacyjnym stacji zaczynającym się o godz. 19. – Polityczna zapowiedź startującego tygodnia, polityczne podsumowanie weekendu, goście z pierwszej politycznej ligi, dyskusja bez cenzury i bez taryf ulgowych. Opinie gości (i gospodarcza) Domu Wolnego Słowa – tak o formacie opowiadał Michał Rachoń. W programie będą "internauci i klubowicze @RepublikaTV obecni (czasem) w studio a zawsze online pod hasztagiem #GabinetSakiewicza".

Inna nowość, to nowa odsłona programu "Miłosza Kłeczka – Wysokie Napięcie". Emisja w niedziele o 9:05.

Koniec śniadaniówki TV Republika. Stacja chce więcej polityki

Wcześniej ogłoszono koniec programu śniadaniowego w TVR. Śniadaniówka Telewizji Republika, zgodnie z zapowiedzią Tomasza Sakiewicza, zadebiutowała na antenie 8 kwietnia 2024 roku. Poranny program stacji wystartował pod nazwą "Republika wstajemy!". Można go było oglądać codziennie – w dni powszednie po godz. 5.30, a w weekendy po godz. 7.00. Wśród prowadzących znalazły się m.in. byłe gwiazdy TVP, w tym: Anna Popek, Rafał Patyra czy Mateusz Nowak.

– Stawiamy na twardą politykę i bieżące wydarzenia społeczno-polityczne — tłumaczył w rozmowie z portalem Jarosław Olechowski.

