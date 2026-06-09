"Zaraz będziecie szukali gejów". Czarzasty: To jest skandal

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Andrzej Szeptycki z Polski 2050 porównał UPA do Żołnierzy Niezłomnych. – To byli tacy trochę – ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami tego słowa – ukraińscy Żołnierze Niezłomni – stwierdził polityk ukraińskiego pochodzenia. Wypowiedź wywołała ogromną burzę. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz wprost oświadczył, że Szeptycki powinien stracić stanowisko. – Co ten człowiek jeszcze robi w polskim rządzie po takiej wypowiedzi? Następnego dnia powinien albo sam złożyć dymisję ze wstydu, albo powinien zostać wyrzucony – oznajmił na antenie Telewizji Republika.

Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, zapowiedział w rozmowie z portalem wPolityce.pl, że jego ugrupowanie podejmie próbę usunięcia Andrzeja Szeptyckiego z funkcji wiceministra nauki. – Będziemy żądać jego dymisji. Dla takich ludzi nie ma miejsca w polskiej polityce i nauce. Po wejściu w życie mojej ustawy o zakazie propagowania banderyzmu i o kłamstwie wołyńskim, za takie słowa, temu człowiekowi będą groziły trzy lata więzienia – powiedział wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

Czarzasty grzmi: To jest skandal

Podczas wtorkowego posiedzenia Sejmu, poseł niezrzeszony Janusz Kowalski zapowiedział kontrolę poselską we wszystkich ministerstwach. – Złożyłem zapytanie dotyczące ukrainizacji w administracji publicznej, administracji rządowej. Wczoraj otrzymałem od pani Barbary Nowickiej [zapewne chodziło o minister edukacji Barbarę Nowacką – przy. red.] maila w sprawie polskiej strategii dla młodych ludzi, czego chcą młodzi ludzie. Tego maila wysłała mi chyba Ukrainka, bo nie ma polskiego nazwiska, nie ma imienia polskiego. Ilu obcokrajowców pracuje w pani w ministerstwie? Ilu obcokrajowców pracuje w Ministerstwie Nauki? Ilu obcokrajowców pracuje u pana Balczuna [ministra aktywów państwowych – przy. red.]? – pytał.

– Młodzi ludzie chcą pracy, nie znajdują dzisiaj tej pracy, kończą studia, wysyłają CV, a wy zatrudniacie Ukraińców w polskiej administracji rządowej. Nie ma na to zgody – podkreślił Kowalski.

– To jest skandal, że szukacie w rządzie ludzi pochodzenia ukraińskiego, żydowskiego, a za chwilę będziecie szukali gejów. To jest skandal. Potępiam to jako marszałek Sejmu. Potępiam to w sposób jednoznaczny – zareagował Włodzimierz Czarzasty.

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