"Niektórzy mają problem z matematyką". Nawrocki skomentował swoje weta

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z mieszkańcami Dębicy (woj. podkarpackie).

Weta i podpisy Nawrockiego. Prezydent tłumaczy

Podczas swojego przemówienia mówił m.in. o zawetowanych i podpisanych przez siebie ustawach.

– Niektórzy mają problem z matematyką i ze statystyką, nazywając mnie, drodzy państwo, wetomatem. Tymczasem ja podpisałem 245 ustaw i jakby tego nie liczyć, to jest zdecydowanie więcej, niż zawetowałem – podkreślił.

Dodał, że to już pozostawia "umiejętnościom czy możliwościom matematycznym, czy edukacji matematycznej tych, którzy nie widzą w statystyce 245 na 41 faktu, że podpisałem więcej po głębokich analizach, niż zawetowałem".

Karol Nawrocki zauważył, że "prezydent Polski jest głosem Polek i Polaków".

– Podpisując już 245 ustaw nie zastanawiałem się nad swoją emocją, nad tym, czy to jest korzystne dla konkretnego środowiska politycznego. Zawsze zadaję sobie pytanie, czy to jest korzystne dla Polaków – dodał.

Podkreślił, że "prezydent jest też od tego, żeby tam, gdzie robią sobie z obywateli żarty, robi sobie te żarty większość parlamentarna albo obecnie rządzący, powiedzieć: Stop! Weto! Tak nie będzie!".

– Dlatego 41 wet podjąłem i jestem z tego dumny, a zawsze, gdy będzie taka konieczność, to głosem Polek i Polaków powiem "nie, stop, cofnijcie się" – mówił prezydent Karol Nawrocki.

Nawrocki krytykuje Czarzastego

Prezydent skrytykował też marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

– Marszałek Sejmu RP z marginalnym poparciem, z marginalnym poparciem politycznym i poparciem społecznym, mrozi 14 projektów ustaw prezydenta RP. Nie odbywa się nawet dyskusja parlamentarna – zauważył.

Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że "za moment pójdziemy w dobrym kierunku, bo ten plan dla Polski, który stworzony został wolą większości wyborców, zostanie, panie marszałku, zrealizowany wcześniej, czy później". – Jak się nim nie zajmiecie w Sejmie, to się znajdzie taka większość parlamentarna, która zrealizuje Plan 21, bo Polacy tego oczekują – dodał.

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