Lekarze domagali się weta. Nawrocki podpisał ważną ustawę

Prezydent poinformował w piątek, że podpisał ustawę o danych wynagrodzeń personelu medycznego.

Nawrocki wbija szpilę w Warszawski Szpital Południowy

– Fundamentem normalnego państwa musi być zasada, że istnieje jedna Polska. Bez obywateli kategorii lepszej i gorszej. Bez specjalnych pokojów, saloników VIP dla osób wpływowych i bez przywilejów zależnych od legitymacji partyjnej, stanowiska czy znajomości – podkreślił.

Karol Nawrocki zauważył, że "każdy obywatel ma takie samo prawo do godnej opieki zdrowotnej".

– Obserwujemy obecnie gorącą dyskusję dotyczącą możliwego uprzywilejowania osób związanych z elitami politycznymi, przyjmowania wybranych pacjentów poza kolejnością oraz nieprawidłowościami w zakresie wynagrodzeń części lekarzy lub w publicznych placówkach. To wynik ujawnionych w ostatnim czasie przez media skandalicznych praktyk nadużyć w służbie zdrowia, na czele z tą najgłośniejszą – w Szpitalu Południowym w Warszawie, o którym z taką dumą opowiadał mój kontrkandydat w wyborach prezydenckich – tłumaczył.

Ustawa o jawności zarobków lekarzy podpisana

Prezydent zwrócił uwagę, że "ustawa powstała więc w pośpiechu i nie została poprzedzona wystarczająco szerokimi konsultacjami".

– Naczelna Rada Lekarska zgłaszała również wątpliwości związane z ochroną danych personelu medycznego. Nie można tych zastrzeżeń lekceważyć – zaznaczył.

Karol Nawrocki stwierdził, że "przejrzystość nie może oznaczać naruszania prywatności ani narażania lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia na nieuzasadnione ryzyko".

– Podpisałem jednak tę ustawę, ponieważ w obecnej sytuacji większym zagrożeniem jest pozostawienie systemu bez dostatecznych mechanizmów kontroli. Równocześnie konieczne będzie monitorowanie skutków nowych przepisów i – tam gdzie to potrzebne – wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń chroniących dane osobowe personelu – podkreślił prezydent.

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