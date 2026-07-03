Zarobki medyków. Prezes NIL: Lekarze mówią, by przeciąć narastającą falę hejtu

Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej był w czwartek gościem Polsatu News. Tematem rozmów była m.in. kwestia wysokości zarobków lekarzy. Jankowski przekonywał, że środowisko medyków nie jest przeciwne regulacjom w tym zakresie.

– Jesteśmy za jawnością wynagrodzeń lekarzy, ale przeciwko ustawie, która wprowadza powiązanie naszych danych z PESEL-em. Jesteśmy za jawnością, ale przeciwko niechronieniu naszych danych – powiedział i dodał, że aż 84 proc. lekarzy popiera postulat ograniczenia liczby godzin pracy.

Prezes NIL wskazał, że dotychczasowe próby znalezienia konsensusu w sprawie reformy pracy lekarzy spełzły na niczym. Jankowski stwierdził, że jego próby porozumienia z kolejnymi rządami trwają już 10 lat. Efektów jednak nie ma.

– Od dziesięciu lat walczę o system ochrony zdrowia, lepszy dla pacjentów i lekarzy. Od dziesięciu lat bijemy głową w mur. Teraz całe środowisko wrze, że przez jedną patologię radnego jesteśmy wszyscy oskarżani o zaniedbania. Lekarze mówią, by przeciąć narastającą falę hejtu, ale też nieuzasadnionych emocji w stosunku do wynagrodzeń lekarzy – powiedział.

Ile powinni zarabiać lekarze?

Jankowski wskazał, że środowisko lekarskie jest za odpolitycznieniem ochrony zdrowia oraz zmiany limitu godzin i wyceny procedur. Pytany o kominy płacowe, mówił, że "powinniśmy się zgodzić na ich likwidację". – Należy nadal utrzymać system zachęt za pracę, ale zmienić wycenę procedur, aby operator nadal zarabiał godnie, ale nie nadmiernie – powiedział.

– Kiedy widzimy jedną osobę, która zarabia według płacy minimalnej, a obok – w tym samym szpitalu – kogoś, kto zarabia 300 tys. złotych i podjeżdża legendarnym już Porsche Panamera, to czujemy ogromną niesprawiedliwość – stwierdził.

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