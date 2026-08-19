Księża apelują ws. Palestyny. Lisy otwarty do premiera

Sygnatariusze, działający w imieniu międzynarodowej sieci Księża Przeciw Ludobójstwu, skupiającej – według autorów listu – trzech kardynałów, 28 biskupów oraz ponad 2,5 tys. księży i diakonów z 67 krajów, z uznaniem odnotowali dotychczasowe działania rządu, m.in. częściowe zawieszenie zezwoleń na eksport broni, wstrzymanie rozmów handlowych z Izraelem oraz sankcje wobec osób związanych z przemocą osadników.

Izrael odrzuca oskarżenia

Jednocześnie uznali te kroki za niewystarczające wobec skali kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy. Powołali się przy tym na ustalenia Niezależnej Międzynarodowej Komisji Śledczej ONZ, która w czerwcu br. oskarżyła Izrael o popełnienie w Gazie czynów stanowiących ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne. Izrael odrzuca te oskarżenia.

Autorzy listu zaapelowali do brytyjskiego rządu o podjęcie trzech działań: uznanie ustaleń komisji ONZ dotyczących ludobójstwa i pełne wdrożenie orzeczeń Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, wprowadzenie zakazu handlu z izraelskimi osiedlami na terenach okupowanych oraz zawieszenie umowy handlowej i partnerskiej między Wielką Brytanią a Izraelem, a także wprowadzenie całkowitego embarga na broń, obejmującego m.in. eksport brytyjskich komponentów do samolotów F-35, oraz kompleksowych sankcji wobec osób odpowiedzialnych za pogwałcenie prawa międzynarodowego.

Księża wyrażają zaniepokojenie

Księża wyrazili również zaniepokojenie, że rząd nie spełnił dotąd żadnego z tych postulatów. Skrytykowali też sposób, w jaki władze opisują sytuację na Bliskim Wschodzie, wskazując na różnicę między określeniem rosyjskiej agresji na Ukrainę mianem "bezprawnej wojny" a określeniem wydarzeń w Palestynie jako "konfliktu na Bliskim Wschodzie".

Sygnatariusze podkreślili, że ich apel nie ma charakteru partyjnego, lecz wynika z katolickiej nauki społecznej i ich przekonań religijnych. Zapewnili zarazem o sprzeciwie wobec wszelkich form antysemityzmu oraz zadeklarowali gotowość poparcia każdego polityka, niezależnie od przynależności partyjnej, który działa zgodnie z tymi zasadami.

Czytaj też:

Przerażające skutki działań Izraela. Nowe dane ONZ Czytaj też:

Izrael atakuje Wielką Brytanię. Netanjahu: Islamska republika