Przerażające skutki działań Izraela. Nowe dane ONZ

FAO, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, przygotowała raport, z którego wynika, że łącznie 4091 hektarów, czyli 27 proc. gruntów uprawnych Strefy Gazy, pozostawało dostępnych (stan na czerwiec 2026 roku).

Jednak tylko 448 hektarów było jednocześnie dostępnych i nieuszkodzonych. Pozostałe 3643 hektary wymagałyby wcześniej prac rekultywacyjnych, aby można było wznowić na nich uprawy.

FAO wskazała, że głównym czynnikiem ograniczającym dostęp do ziemi rolnej jest obecnie nie tyle dalsze niszczenie gruntów, ile ograniczenie możliwości dotarcia do terenów, które pozostają fizycznie nienaruszone.

Według ONZ ma to przede wszystkim związek z przesuwaniem się na zachód tzw. żółtej linii oddzielającej strefę zawieszenia broni od obszaru kontrolowanego przez izraelskie wojsko (IDF).

Rolnictwo w Gazie na skraju upadku. Brakuje ziemi i upraw do produkcji żywności

– Bez pilnych działań mających przywrócić bezpieczny dostęp i zapewnić rolnikom potrzebne wsparcie możliwości odbudowy lokalnej produkcji żywności będą nadal się kurczyć – powiedział Rein Paulsen z biura FAO, cytowany we wtorek (18 sierpnia) przez agencję AFP.

Problemy dotyczą także upraw pod osłonami. Według FAO dostępnych i nieuszkodzonych pozostaje 224 hektary szklarni, a ich powierzchnia zmniejszyła się w porównaniu z październikiem 2025 r. o 17,3 proc.

Rolnicy zmagają się ponadto z ograniczeniami w imporcie środków potrzebnych do produkcji rolnej, w tym pasz dla zwierząt i środków weterynaryjnych.

ONZ podkreśla, że przed wybuchem wojny, która trwa od października 2023 roku, rolnictwo odpowiadało za około 10 proc. gospodarki Strefy Gazy i zapewniało źródło utrzymania ponad 560 tys. osób.

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