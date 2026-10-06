Znana dziennikarka dostała nowy program. "Dziękuję za zaufanie"

W połowie sierpnia Telewizja Polsat poinformowała, że we wrześniu Anna Kalczyńska zadebiutuje jako prowadząca "Wydarzeń 18:50". Główne wydanie serwisu informacyjnego Polsatu prowadzili wcześniej na zmianę: Dorota Gawryluk, Katarzyna Zdanowicz, Marta Budzyńska oraz Igor Sokołowski.

Kalczyńska dołączyła do stacji Polsat News w kwietniu tego roku. Oprócz "Wydarzeń 18:50", prowadzi też "Wydarzenia Wieczorne", emitowane o godz. 21:50. Dziennikarka pracuje w mediach od ponad 20 lat. Od października 2024 r. do marca 2026 r. była związana z TVP World, gdzie pojawiała się w dwóch formatach: "World News Tonight" oraz "Face to Face". Wcześniej przez wiele lat pracowała w TVN i TVN24.

Kalczyńska z nową rolą w Polsacie. Podziękowała Witwickiemu

Teraz okazuje się, że otrzymała nową rolę w Polsat News. Dziennikarka została jedną z prowadzących wieczorny program "Dzień na Świecie", który stacja emituje codziennie o godz. 22.30. Informację przekazał Piotr Witwicki, dyrektor pionu informacji i publicystyki Telewizji Polsat oraz redaktor naczelny Interii.

Kalczyńska potwierdziła, że pojawi się w nowej roli na antenie Polsat News. Podziękowała również Witwickiemu za zaufanie.

"Dziękuję za zaufanie @PiotrWitwicki! Zapraszamy o 22.30 do @PolsatNewsPL Dzień na Świecie – rozmowy, relacje i analizy tego, co ważne i ciekawe" – napisała dziennikarka.

Nowa rola oznacza zmianę w dotychczasowym składzie prowadzących "Dzień na Świecie". Piotr Witwicki przekazał, że Kalczyńska przejmie obowiązki Magdy Sakowskiej. Jednocześnie widzowie nadal będą mogli oglądać w programie Jana Mikrutę i Grzegorza Kozaka.

"Dzień na Świecie" pojawia się na antenie Polsat News każdego dnia o godz. 22.30. Jedno wydanie trwa niemal godzinę, a jego formuła łączy rozmowy z gośćmi, relacje oraz analizy bieżących wydarzeń.

Czytaj też:

Znana telewizja kwestionuje wyniki oglądalności. "Zaprzeczam" Czytaj też:

Kolejne odejście z TV Republika. "Człowiek, który umie robić newsy"