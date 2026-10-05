"Czas na konkret". Obrońcy życia apelują do prezydenta

Punktem wyjścia jest wystąpienie prezydenta RP z 23 września podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Karol Nawrocki przedstawił kryzys demograficzny jako wyzwanie cywilizacyjne. Mówił o starzeniu się społeczeństw, spadającej dzietności i erozji więzi społecznych. Podkreślił też, że odpowiedzią nie mogą być wyłącznie instrumenty ekonomiczne, wskazując na potrzebę ochrony rodziny, odbudowy więzi oraz społecznego znaczenia macierzyństwa, ojcostwa i rodzicielstwa.

Szczególnie mocno wybrzmiały słowa: "Zróbmy wszystko, aby poprzez kulturę i mass media promowane było rodzenie się dzieci, a nie ich abortowanie”.

Federacja Życia już bezpośrednio po wystąpieniu podkreślała, że był to ważny głos w obronie życia i przypomnienie, że nie można budować przyszłości społeczeństw poprzez odbieranie życia dzieciom przed urodzeniem. Jednocześnie wskazywała, że ochrona życia musi iść w parze z realną pomocą kobietom w ciąży oraz rodzinom – także po urodzeniu dziecka, zwłaszcza w sytuacji jego choroby lub niepełnosprawności. Dziś Federacja proponuje następny krok.

– Te słowa były ważne właśnie dlatego, że padły z mównicy ONZ i połączyły kryzys demograficzny z rodziną, rodzicielstwem i ochroną życia. Nie chcemy jednak zatrzymać się na podziękowaniu i komentarzu. Po ważnej diagnozie powinien przyjść czas na konkret. Dlatego proponujemy, aby wskazane problemy zostały poważnie przepracowane przez Radę Rodziny i Demografii i przełożone na rekomendacje dla prezydenta oraz polskiej polityki państwa – mówi Jakub Bałtroszewicz, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

Pięć obszarów wymagających pracy

Federacja proponuje podjęcie przez Radę Rodziny i Demografii prac dotyczących pięciu powiązanych zagadnień:

1. uznania ochrony życia człowieka od poczęcia oraz działań sprzyjających urodzeniu dziecka za integralny element długofalowej strategii demograficznej państwa;

2. wzmocnienia systemu pomocy kobietom w ciąży i rodzinom także po urodzeniu dziecka, zwłaszcza w przypadku trudnej diagnozy prenatalnej, choroby lub niepełnosprawności dziecka;

3. roli kultury, mediów i edukacji w odbudowie szacunku dla macierzyństwa, ojcostwa, rodzicielstwa i przyjmowania nowego życia;

4. stanowiska Polski wobec prób wykorzystywania środków Unii Europejskiej do finansowania lub ułatwiania dostępu do aborcji poza państwem zamieszkania;

5. stanowiska Polski wobec przedstawiania aborcji jako "opieki zdrowotnej”, świadczenia zdrowotnego lub prawa człowieka w dokumentach Unii Europejskiej, ONZ, Rady Europy i innych instytucji międzynarodowych.

Federacja podkreśla, że ochrona życia nie wyczerpuje całej złożoności polityki demograficznej. Nie można jednak mówić o przyszłości społeczeństwa, pomijając stosunek państwa do życia dzieci przed urodzeniem ani oddzielając tego zagadnienia od rzeczywistego wsparcia kobiet i rodzin. Taka właśnie szersza perspektywa była obecna również w wystąpieniu prezydenta RP.

Perspektywa szersza niż krajowa

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia patrzy na te zagadnienia nie tylko z perspektywy krajowej. PFROŻ jest członkiem Federacji Katolickich Stowarzyszeń Rodzin w Europie (FAFCE) oraz Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka ONE OF US, a także uczestniczy w koalicji Civil Society for the Geneva Consensus Declaration.

Międzynarodowy wymiar tej działalności wzmacnia również Fundacja JEDEN Z NAS – organizacja członkowska Federacji Życia i polski członek założyciel ONE OF US, od lat szczególnie aktywna na forum Unii Europejskiej. Dzięki temu Federacja może patrzeć na polską politykę ochrony życia i rodziny w szerszym kontekście oraz wcześniej dostrzegać procesy europejskie i międzynarodowe, które z czasem mogą przekładać się na debatę, prawo i decyzje podejmowane w Polsce.

Europejski spór jest coraz bliżej Polski

Właśnie z tej szerszej perspektywy Federacja zwraca szczególną uwagę na dwa ostatnie spośród pięciu proponowanych obszarów.

W instytucjach europejskich i międzynarodowych coraz częściej podejmowane są próby przedstawiania aborcji jako elementu opieki zdrowotnej. Równolegle rozwija się debata nad wykorzystywaniem publicznych instrumentów finansowych w sposób ułatwiający dostęp do aborcji także poza państwem zamieszkania.

– W Europie zachodzi dziś bardzo poważny proces. Aborcję coraz częściej próbuje się wpisać w zwykłą opiekę zdrowotną, a środki publiczne mogą być wykorzystywane do zwiększania dostępu do niej także ponad granicami państw. Dla ruchu pro-life nie jest to abstrakcyjny spór o słowa. Za zmianą języka mogą iść konkretne decyzje prawne, polityczne i finansowe dotyczące życia dzieci przed urodzeniem. Jeżeli europejskie pieniądze mają służyć ułatwianiu transgranicznego dostępu do aborcji – tego, co określamy jako turystykę aborcyjną – Polska powinna mieć przemyślane stanowisko. Ten spór już się rozpoczął. Dlatego Rada Rodziny i Demografii powinna dokładnie przeanalizować te procesy i przedstawić prezydentowi RP konkretne rekomendacje dotyczące stanowiska i działań Polski – podkreśla Jakub Bałtroszewicz.

Zdaniem Federacji, kwestie te nie mogą być traktowane jako odległa polityka europejska, niemająca związku z krajową debatą demograficzną. Państwo, które chce tworzyć warunki sprzyjające narodzinom, wspierać rodziny i odbudowywać społeczne znaczenie rodzicielstwa, powinno równocześnie świadomie kształtować swoje stanowisko wobec kierunku zmian zachodzących w instytucjach europejskich i międzynarodowych.

Od deklaracji do rekomendacji

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zwróciła się do prezydenta o skierowanie przedstawionych zagadnień do Rady Rodziny i Demografii i objęcie ich uporządkowaną debatą oraz pracami rekomendacyjnymi.

Federacja deklaruje jednocześnie gotowość do podzielenia się w tych pracach doświadczeniem swoich organizacji członkowskich oraz wiedzą dotyczącą procesów krajowych, europejskich i międzynarodowych. W piśmie zapowiedziano możliwość przygotowania zwięzłego materiału roboczego, jeśli okaże się on użyteczny dla dalszych prac Rady. W razie potrzeby Federacja pozostaje także gotowa do konsultacji lub spotkania z prezydentem RP bądź Radą.

– Nie chodzi o tworzenie kolejnego dokumentu dla samego dokumentu. Chodzi o to, żeby ważne słowa znalazły dalszy ciąg. Jeżeli prezydent RP mówi na forum ONZ o rodzinie, rodzicielstwie, demografii i potrzebie promowania rodzenia się dzieci zamiast ich abortowania, warto wykorzystać istniejące instytucje państwa do poważnego przepracowania tych zagadnień. My ze swojej strony jesteśmy gotowi wnieść doświadczenie naszego środowiska tam, gdzie może ono być rzeczywiście pomocne – mówi prezes Federacji Życia.

Zdaniem PFROŻ, właśnie taki proces byłby naturalnym rozwinięciem wystąpienia prezydenta RP na forum ONZ: od ważnej diagnozy do poważnej debaty, a od debaty do konkretnych rekomendacji dla polityki państwa.

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