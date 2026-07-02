Władze Gazy: Strefa zniszczona w 90 procentach

Palestyńskie władze Strefy Gazy poinformowały, że ponad 90 procent enklawy zostało zniszczone, a siły izraelskie kontrolują 80 procent terytorium. Mija właśnie 1000. dzień od izraelskiej inwazji.

Jak twierdzi Rządowe Biuro Prasowe Strefy Gazy, w enklawie zginęło co najmniej 73 066 Palestyńczyków. Ponad 21 500 ofiar śmiertelnych stanowią dzieci, w tym 1022 niemowlęta. Kolejne 9500 osób uznaje się za zaginione, wiele z nich prawdopodobnie zostało pogrzebanych pod gruzami, a 173 514 zostało rannych.

Według strony palestyńskiej podczas wojny siły zbrojne Izraela zrzuciły na Gazę około 223 000 ton materiałów wybuchowych.

Palestyńskie władze Gazy: Izrael rozszerza kontrolę

W obliczu ruiny większej części Strefy Gazy, ramy zawieszenia broni, które miały położyć kres konfliktowi, chwieją się sześć miesięcy po utworzeniu centralnego organu, który je ustanowił, czyli Rady Pokoju.

Powołana w styczniu Rada Pokoju na czele z Donaldem Trumpem nadzoruje "zawieszenie broni" i ma kierować odbudową w ramach trzyetapowego planu zatwierdzonego przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Jak wskazuje Rządowe Biuro Prasowe Strefy Gazy, w rzeczywistości organ ten nie zdołał zagwarantować, że Izrael nie będzie już stosował przemocy.

Zamiast stopniowego wycofywania wojsk, jak przewiduje plan, Izrael rozszerzył swoją kontrolę nad Strefą Gazy, a jedynie jedna trzecia ciężarówek z pomocą humanitarną, które zobowiązał się wpuścić do enklawy każdego dnia, finalnie dociera do Palestyńczyków.

Władze Strefy Gazy twierdzą, że Izrael wielokrotnie łamał warunki rozejmu, podczas gdy strona izraelska utrzymuje, że jej działania są reakcją na faktyczne lub domniemane naruszenia ze strony Hamasu. Katastrofa humanitarna w Strefie Gazy jest rezultatem zmasowanej ofensywy izraelskiej armii w latach 2023-2025. Ofensywa formalnie była odwetem za atak Hamasu na Izrael z początku października 2023 r., podczas którego poniosło śmierć 1200 osób. Celem trwającej dwa lata kampanii wojskowej było zniszczenie infrastruktury i zasobów ludzkich Hamasu.

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