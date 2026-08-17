Czy można porównywać Izrael do nazistowskich Niemiec? Jest wyrok sądu

Sąd krajowy w Zweibrücken uniewinnił kobietę, która w mediach społecznościowych porównała działania Izraela wobec Palestyńczyków z metodami stosowanymi przez III Rzeszę w latach 30. i 40. XX wieku.

Sprawa dotyczyła dwóch grafik opublikowanych przez kobietę na Instagramie. Na jednej z nich zestawiono flagę Izraela z flagą NSDAP i porównano działania Izraela wobec Palestyńczyków ze zbrodniami popełnianymi przez hitlerowców.

Druga grafika przedstawiała m.in. gwiazdę Dawida z umieszczonym w jej środku symbolem swastyki oraz izraelskich żołnierzy strzelających do ludzi. Wpisom towarzyszyły hashtagi popierające wolną Palestynę i krytykujące wojnę w Strefie Gazy.

Porównała Izrael do nazistowskich Niemiec. Sąd ją uniewinnił

Wcześniej Sąd Rejonowy w Ludwigshafen uznał kobietę za winną i wymierzył jej karę 2400 euro grzywny. Sąd wyższej instancji uchylił to rozstrzygnięcie i ją uniewinnił.

Sąd w Zweibrücken uznał, że użycie symboli nazistowskich w tym przypadku nie miało charakteru propagandowego. Z kontekstu publikacji wynikało, że symbole były wykorzystywane do potępienia nazizmu i jako element ostrej krytyki polityki Izraela.

Zdaniem sądu nie można więc automatycznie uznać takiego użycia za przestępstwo polegające na propagowaniu lub rozpowszechnianiu symboli organizacji hitlerowskich.

Sąd odrzucił również zarzut podżegania do nienawiści. Wskazał, że nie każdy porównawczy lub nawet skrajnie polemiczny odwołujący się do Holokaustu przekaz oznacza automatycznie jego negowanie lub bagatelizowanie. Ocenie musi podlegać konkretny kontekst oraz charakter wypowiedzi.

Cienkie granice wolności słowa

Orzeczenie nie oznacza jednak, że każde porównanie Izraela do III Rzeszy lub każde wykorzystanie symboli nazistowskich jest w Niemczech legalne. Sąd oceniał konkretną sprawę i konkretny sposób wykorzystania tych symboli.

O wyroku napisał portal Middle East Eye, przedstawiając tę decyzję jako istotny krok w debacie o granicach krytyki Izraela w Niemczech oraz ochronie wolności słowa.

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