Porzucił KO, teraz dołączył do PiS. Polityczny transfer stał się faktem

Radny Waldemar Wrona dołączył do klubu Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku województwa świętokrzyskiego. W wyborach samorządowych w 2024 r. startował z list Koalicji Obywatelskiej.

– Nasz klub dzisiaj się powiększył. Dołączył do nas nowy radny sejmiku Waldemar Wrona, który startował z list Koalicji Obywatelskiej. Prawo i Sprawiedliwość w województwie świętokrzyskim wzmacnia się – powiedziała podczas konferencji prasowej wiceprezes PiS Anna Krupka, cytowana przez Radio Kielce.

Grzegorz Socha, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego i przewodniczący klubu PiS w sejmiku, poinformował, że Wrona o przyjęcie do klubu wystąpił dwa tygodnie temu.

Radny porzucił Koalicję Obywatelską i przeszedł do PiS

Waldemar Wrona zrezygnował z członkostwa w klubie radnych KO 17 sierpnia br. Nie tłumaczył szerzej powodów swojej decyzji. Nigdy nie był członkiem partii.

Już w 2025 r. samorządowiec przyznawał, że dostawał propozycje przejścia do Prawa i Sprawiedliwości. Wówczas zdecydował się pozostać w klubie KO. Sytuacja zaczęła się zmieniać w czerwcu 2026 r. Wrona, jako jedyny przedstawiciel opozycji, poparł wotum zaufania dla zarządu województwa kierowanego przez PiS. Koalicja Obywatelska uznała, że w ten sposób złamał dyscyplinę klubową. Jednak nie został usunięty z klubu. Sam podjął decyzję o jego opuszczeniu. – Nie chodzi o dowartościowanie, bo ja mam co robić i dowartościowania nie potrzebuję. Myślę jednak, że część radnych KO, w tym ja, może czuć się marginalizowana, i to jest problem – mówił w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

W przeszłości Wrona był już związany z Prawem i Sprawiedliwością. Z ramienia tej partii był zarówno posłem, jak i radnym.

W tej chwili największym klubem w sejmiku województwa świętokrzyskiego jest Prawo i Sprawiedliwość – liczy 17 radnych. Trzecia Droga ma siedmiu radnych, a Koalicja Obywatelska – pięciu. Radną niezrzeszoną pozostaje Katarzyna Suchańska, która startowała z list Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców.

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