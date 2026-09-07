Jakiej koalicji chcą Polacy? W sondażu zapytano o dwa warianty

Ostatnie sondaże pokazują, że choć przyszłoroczne wybory parlamentarne może wygrać Koalicja Obywatelska, to prawdopodobnie nie będzie w stanie sformować większości, gdyż poza Sejmem mogą się znaleźć obecni koalicjanci partii Donalda Tuska – Polska 2050 oraz PSL.

Koalicję większościową mogłyby zbudować ugrupowania prawicowe: Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja oraz Konfederacja Korony Polskiej. Z niektórych badań wynika, że do większości potrzebne były również głosy posłów klubu Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus.

Konfederacja i KO czy blok prawicowy?

W najnowszym sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej" Polaków zapytano o to, który z możliwych układów politycznych byłby lepszy z punktu widzenia interesów Polski.

27,8 proc. badanych wskazało koalicję PiS – Konfederacja – Konfederacja Korony Polskiej (z ewentualnym udziałem Rozwoju Plus). Z kolei 23,9 proc. respondentów uznało, że lepszy byłby sojusz Konfederacji z Koalicją Obywatelską.

23,1 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi: "Obie te koalicje oceniam podobnie z punktu widzenia interesów Polski". Natomiast 25,2 proc. pytanych nie miało zdania na ten temat.

Blok prawicy uzyskał najlepszy wynik wśród osób do 24. roku życia (44 proc.). Wariant współpracy KO z Konfederacją najlepiej oceniali respondenci w wieku 50 lat i więcej (25 proc.).

– Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia maleje odsetek osób pozytywnie oceniających koalicję PiS, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej (z ewentualnym udziałem partii Razem lub Mateusza Morawieckiego): od 54 proc. wśród osób z wykształceniem podstawowym, przez 39 proc. wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym i 30 proc. wśród osób z wykształceniem średnim, do 23 proc. wśród osób z wykształceniem wyższym – wskazał Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.

Sondaż wykonano wśród użytkowników SW Panel w dniach 2-3 września 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy, tak aby odpowiadała strukturze Polaków pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

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