Kolejny taki sondaż. KO wygrywa, ale ma poważny problem

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, najwięcej głosów zdobyłaby Koalicja Obywatelska. Chęć oddania głosu na partię Donalda Tuska zadeklarowało 27,5 proc. badanych. Jak wynika z sondażu IBRiS dla Onetu, KO ma wyraźną przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością, które może liczyć na 19,7 proc. głosów.

Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z wynikiem 13,1 proc. Kolejne miejsca zajęły Konfederacja Korony Polskiej oraz Lewica. Obie formacje zanotowały poparcie na poziomie 8,3 proc. Do Sejmu dostałby się także Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, na który chce głosować 6 proc. respondentów. Progu wyborczego nie przekroczyłyby natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe (4,2 proc.), Razem (2,7 proc.) oraz Polska 2050 (0,4 proc.). Ponadto 9,9 proc. ankietowanych nie wie, na kogo oddać głos.

Koalicja Obywatelska nie ma z kim zbudować większości

Symulacja podziału mandatów przeprowadzona przez zespół Onetu pokazuje, że Koalicja Obywatelska uzyskałaby 165 miejsc w Sejmie, Prawo i Sprawiedliwość – 120, Konfederacja – 73, Konfederacja Korony Polskiej – 46, Lewica – 35, a Rozwój Plus – 21.

Tym samym obecna koalicja rządząca nie miałaby szans na utrzymanie władzy. KO i Lewica miałyby bowiem łącznie tylko 200 mandatów (większość to 231 mandatów). Władzę mogłaby przejąć prawica. PiS, Konfederacja i partia Grzegorza Brauna miałyby razem 239 miejsc w Sejmie. Do większości nie byłaby zatem potrzebna reprezentacja Rozwoju Plus.

Frekwencja znacznie niższa niż w 2023 roku

Chęć udziału w wyborach parlamentarnych zadeklarowało 54,3 proc. respondentów, z czego 31,2 proc. "zdecydowanie", a 23,1 proc. "raczej". Deklarowana frekwencja byłaby zatem wyraźnie niższa od tej z wyborów parlamentarnych w 2023 r., kiedy do urn poszło aż 74,38 proc. uprawnionych.

Sondaż IBRiS dla Onetu został zrealizowany w dniach 25-27 sierpnia 2026 r. metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej liczącej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

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