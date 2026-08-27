Lisicki: Zegar tyka dla KO. Ziemkiewicz: Czekam na ucieczkę Tuska

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) opublikowało wyniki najnowszego sondażu partyjnego. Na czele wciąż znajduje się Koalicja Obywatelska, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederację Wolność i Niepodległość. Oprócz tej trójki w Sejmie znalazłoby się jeszcze tylko jedno ugrupowanie – Konfederacja Korony Polskiej. Na partię Donalda Tuska chce obecnie głosować 25,8 proc. respondentów.