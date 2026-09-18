Co się dzieje z Trumpem i USA? Lisicki i Ziemkiewicz komentują

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział 10 września, że każdy dorosły Amerykanin otrzyma po 5 tys. dolarów, jeśli Republikanie utrzymają władzę w Kongresie. Amerykański przywódca zapowiedział jednocześnie "pokonanie komunizmu".

– Jeśli Republikanie wygrają w Izbie Reprezentantów i Senacie Stanów Zjednoczonych (...) ze względu na naszą niesamowitą siłę i ekonomiczny sukces, wydam dywidendę każdemu dorosłemu obywatelowi w Stanach Zjednoczonych Ameryki w kwocie 5 tys. dolarów – zadeklarował Donald Trump podczas konwencji wyborczej Republikanów w Dallas.

Trump obiecuje 5 tys. dolarów dla każdego dorosłego Amerykanina. Lisicki i Ziemkiewicz komentują

W nowym odcinku "Polska Do Rzeczy" zapowiedź Donalda Trumpa skomentowali redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki i publicysta Rafał Ziemkiewicz.