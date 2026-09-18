Nawet 2500 zł miesięcznie dla studentów. Jest jeden warunek

Do 9 października studenci wybranych kierunków medycznych mogą składać wnioski o stypendia finansowane przez Częstochowę. W zależności od kierunku, miesięczne wsparcie wynosi od 1500 do 2500 zł brutto i jest wypłacane przez dziewięć miesięcy – od 1 października do 30 czerwca.

Najwyższe świadczenie przewidziano dla studentów VI roku kierunku lekarskiego. Mogą oni otrzymywać 2500 zł brutto miesięcznie, co w sumie daje 22,5 tys. zł brutto. Przyszłe pielęgniarki i pielęgniarze mogą liczyć na 1500 zł brutto miesięcznie. Z kolei w przypadku trzyletnich studiów I stopnia program obejmuje studentów V i VI semestru, a przy czteroletnim toku kształcenia – VII i VIII semestru.

W tym roku akademickim po raz pierwszy o pieniądze mogą starać się również studenci ratownictwa medycznego. Wsparcie w wysokości 1500 zł brutto miesięcznie przeznaczono dla osób na III roku studiów I stopnia.

W przypadku pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego obowiązuje dodatkowy warunek – studenci muszą kształcić się w Częstochowie. Ograniczenie to jednak nie dotyczy przyszłych lekarzy.

Jest "haczyk". Trzy lata pracy w Częstochowie

Aby otrzymać miejskie stypendium trzeba spełnić warunek. Jego celem jest zatrzymanie przyszłych medyków w Częstochowie i uzupełnienie niedoborów kadrowych w miejscowych placówkach ochrony zdrowia, w tym w Miejskim Szpitalu Zespolonym. Osoba korzystająca z programu musi zobowiązać się do podjęcia pracy w Częstochowie. Zatrudnienie powinno rozpocząć się najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od uzyskania prawa wykonywania zawodu. Następnie stypendysta ma pracować w mieście przez co najmniej trzy lata.

Oznacza to, że student medycyny może otrzymać w ciągu dziewięciu miesięcy łącznie 22,5 tys. zł brutto, natomiast student pielęgniarstwa lub ratownictwa – 13,5 tys. zł brutto.

Program działa od 2019 roku

"Częstochowa dla medyków" nie jest nową inicjatywą. Stypendia dla przyszłych lekarzy miasto wprowadziło w 2019 roku. Dwa lata później program rozszerzono o studentów pielęgniarstwa, a w tym roku po raz pierwszy objęto nim przyszłych ratowników medycznych.

Dotychczas ze stypendiów skorzystało łącznie 30 osób – 15 studentów kierunku lekarskiego i 15 studentów pielęgniarstwa.