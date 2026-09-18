Potężny pożar w suszarni zbóż pod Radziejowem

Zgłoszenie o pojawieniu się ognia wpłynęło do służb o godz. przed godziną 12. Płomienie objęły suszarnię zboża znajdującą się na posesji firmy Czej-Dag.

Pożar w Osięcinach

– Doszło tam do eksplozji 12 zbiorników z gazem o pojemności od 4 do 6 tys. litrów – poinformowała st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

– W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Jedna z nich doznała poparzeń – przekazał mł. ogn. Patryk Wojciechowski, oficer prasowy KP PSP w Radziejowie w wypowiedzi dla Polsat News.

– Strażacy intensywnie schładzają zbiorniki, które nie uległy wybuchowi. Są one zabezpieczane za pomocą działek wodnych stacjonarnych – przekazał.

Straż Pożarna zapewniła, że nie ma niebezpieczeństwa dla mieszkańców. Znajdujące się w sąsiedztwie silosy prawdopodobnie nie zostały uszkodzone.

Wybuchy w suszarni zbóż

Lokalne media podały, że na miejsce skierowano 19 zastępów straży pożarnej oraz specjalistyczne jednostki z regionu.

W związku z pożarem droga krajowa 62 na wysokości miejscowości Osięciny została zablokowana. Wyznaczono objazd przez: Jarantowice – Osięciny – Borucinek. Utrudnienia mają potrwać około trzech godzin.

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