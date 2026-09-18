"Nagrałeś naszą rozmowę?". Wysocka-Schnepf do Sakiewicza

"Dziś z zastrzeżonego numeru zadzwoniła do mnie Dorota Wysocka-Schnepf z nielegalnie przejętej TVP w likwidacji. Wytłumaczyłem jej co myślę o działaniach nielegalnej TVP!" – poinformował szef TV Republika w mediach społecznościowych.

Tomasz Sakiewicz udostępnił nagranie rozmowy. Jak można wywnioskować, Wysocka-Schnepf chciała zaprosić Sakiewicza do TVP Info, aby tam porozmawiać o jego powiązaniach z Przemysławem Kralem. Redaktor naczelny TVR zdecydowanie odmówił, wskazując na brak obiektywizmu dziennikarki i jej stacji.

Wysocka-Schnepf do Sakiewicza: Skoryguj dopisek

Do sytuacji odniosła się w piątek w mediach społecznościowych Dorota Wysocka-Schnepf.

"Tomaszu Sakiewiczu, nagrałeś naszą rozmowę? Podstępnie? Naprawdę?? Jak mi przykro..." – napisała dziennikarka TVP na portalu X.

"PS Skoryguj proszę dopisek w prawym górnym rogu ekranu, że rozmowa była 'z rana'. Dzwoniłam już po godz. 12. Bo chyba twoja tv nie nadaje w czasie żoliborskim?" – dodała.

Co znalazło się w rozmowie Sakiewicza z Wysocką-Schnepf?

W udostępnionej przez Sakiewicza rozmowie słyszymy, jak Wysocka-Schnepf próbuje zaprosić szefa Telewizji Republika do swojego programu.

– Rzeczowo, merytorycznie, co ty na to? – rozpoczęła Dorota Wysocka-Schnepf. – To wiesz, albo w twoim programie, albo merytorycznie. Nie oszukujmy się, nie jesteś od dawna dziennikarką, a działasz w ogóle w interesie swojego męża, co wykazałaś w kampanii wyborczej – odparł Tomasz Sakiewicz. Dopytywany, co ma na myśli, powiedział: – Atakowałaś człowieka, który powiedział, że nie nominuje twojego męża na ambasadora.

– A jak atakowałam? – nie odpuszczała dziennikarka TVP Info. – Nie atakowałaś Nawrockiego, jak rozumiem, tak? – mówił Sakiewicz. – Nie pytaj mnie, tylko powiedz ty, jak atakowałam. Bo to tak łatwo rzucić takie zarzuty, że atakowałam, a powiedz konkretnie... – stwierdziła Wysocka-Schnepf, a szef Republiko odparł: – Ty wiesz, co cała Polska widziała. Słuchaj, jak chcesz coś robić głupiego, to masz swoich słuchaczy i widzów.

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