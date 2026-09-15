"Bujda na resorach". Rzecznik prezydenta reaguje na doniesienia

Według ustaleń TVN24 i Wirtualnej Polski Tomasz Sakiewicz, prezes i współwłaściciel Telewizji Republika, to "pan X", o którym premier Donald Tusk mówił w Sejmie, ujawniając zeznania szefa Zondacrypto Przemysława Krala. "Pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to załatwi mi ułaskawienie" – cytował szef rzadu.

Leśkiewicz o obietnicy "pana X": Bujdy na resorach

Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz pytany we wtorek (15 września) w TVN24, czy "prezydent upoważnił kogokolwiek do tego, żeby obiecywał szefowi Zondacrypto ułaskawienie", odparł: – Nie, absolutnie. Bujdy na resorach. Nie było takiej sytuacji.

Zwrócił uwagę, że Nawrocki dotychczas ułaskawił tylko siedem osób i że "bardzo ostrożnie" korzysta z tej prezydenckiej proregatywy.

Dopytywany o słowa Krala i obietnicę "pana X" w sprawie ułaskawienia, rzecznik prezydenta oświadczył, że "o tym, czy ktoś jest winny, decyduje sąd". – Na razie jesteśmy na wstępnym etapie postępowania, które wykorzystywane jest do celów politycznych, bo te materiały wyciekają do dziennikarzy – zauważył.

Rzecznik prezydenta: Zondacrypto to afera rządu Tuska

Zdaniem Leśkiewicza "jest to element pewnej gry politycznej, scenariusza Donalda Tuska, który też ma sobie dużo do zarzucenia, bo afera Zondacrypto to tak naprawdę afera tego rządu, dlatego że od 2024 r. rząd nic nie robił, żeby ukrócić działanie Zondacrypto".

Rzecznik prezydenta powtórzył, że ewentualne powoływanie się na wpływy musi najpierw zostać udowodnione przed sądem. – Różni ludzie różne rzeczy mówią. Jeżeli ja przyjmuję zaproszenie od pana kolegi ze stacji, który miał problemy z prowadzeniem samochodu, bo nie miał uprawnień, czy ja pochwalam takie działanie? Nie – wskazał Leśkiewicz w rozmowie z Konradem Piaseckim.

– Podobnie jest z powoływaniem się na wpływy. Jeżeli ktoś mówi, że coś załatwi, a nic za tym nie idzie, to jaka tu jest rola, wina Kancelarii Prezydenta? Żadna, zero – ocenił.

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