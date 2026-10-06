Ambasador USA reaguje na szokującą wypowiedź Carlsona. Padły mocne słowa

Popularny amerykański dziennikarz Tucker Carlson skrytykował Wielką Brytanię za włączenie się do II wojny światowej oraz wyraził przekonanie, że Adolf Hitler miał prawo zaatakować Polskę. Szokujące słowa Carlsona padły podczas rozmowy z brytyjskim politykiem Jacobem Rees-Moggiem. Amerykański publicysta przekonywał, że Wielka Brytania nie powinna była angażować się w obronę Polski przed niemiecką inwazją we wrześniu 1939 roku.

Carlson argumentował ponadto, że nieprawdą jest przedstawianie ataku Hitlera na Polskę jako działania pozbawionego przyczyny. Powoływał się przy tym na niemieckie twierdzenia dotyczące terenów, które po I wojnie światowej znalazły się w granicach Polski.

Rose o Carlsonie: To najbardziej niebezpieczny demagog w Ameryce

Skandaliczną wypowiedź Carlsona ostro krytykuje ambasador USA w Polsce Tom Rose. Dyplomata nazwał Carlsona "najbardziej niebezpiecznym demagogiem w Ameryce". Jego zdaniem dziennikarz jest historycznym analfabetą udającym współczesnego Herodota".

"Poprzez „podważanie” każdej ustalonej prawdy historycznej, jego celem jest wymazanie każdego moralnego rozróżnienia i sprowadzenie historii do serii rzekomo „niewyjaśnionych pytań” — z których wszystkie, nieprzypadkowo, zamieniają przyzwoitych w demonicznych, a demonicznych w przyzwoitych. „Usprawiedliwione roszczenia” Hitlera wobec Polski tłumaczą podbój i zniszczenie całego narodu w najbardziej morderczej okupacji w historii ludzkości? Czy pokonanie nazistowskich Niemiec w ogóle było tego warte? Zadając te „tak zwane” pytania, celem Tuckera nie jest oświetlanie historii, lecz jej odwrócenie. Agresja staje się ofiarą. Ofiary stają się agresorami. Dyktatorzy to mężowie stanu. Demokracje broniące się to zbrodniarze wojenni. Wina za największe zbrodnie historii zostaje pozbawiona kontekstu, tak by odpowiedzialność mogła przesunąć się na ofiary tych zbrodni" – kontynuował Rose.

Ambasador stwierdził, że Carlon przepisuje historię tak, by nazistowskie Niemcy jawiły się jako ofiara, a Polska jako agresor. "To celowe zniszczenie prawdy moralnej i ohydna obraza narodu, który zapłacił krwią niezrównaną w annałach zbrodni ludzkich" – podkreślił Rose w zakończeniu.

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