Niemcy: Były szef wywiadu zatrzymany ws. szpiegostwa

Były szef niemieckiego wywiadu zagranicznego BND August Hanning został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym podejrzeń o szpiegostwo i ujawnianie tajemnic państwowych – poinformowały we wtorek niemieckie media.

Tajne informacje na sprzedaż

Hanning kierował Federalną Służbą Wywiadowczą (BND) w latach 1998–2005. Według ustaleń stacji WDR i NDR oraz dziennika "Süddeutsche Zeitung" śledczy podejrzewają go m.in. o działalność na rzecz obcego wywiadu, ujawnianie informacji objętych tajemnicą państwową oraz próbę zdrady stanu. Z informacji mediów wynika, że osoba mająca dostęp do tajnych dokumentów miała przekazywać je Hanningowi w zamian za pieniądze.

Postępowanie w sprawie byłego szefa BND prowadzi niemiecka prokuratura federalna. Jak podały media, Hanning został zatrzymany we wtorek rano w swoim domu w Nordwalde, niedaleko Münster w zachodniej części kraju.

Więcej zatrzymań ws. szpiegostwa

W ramach tego samego śledztwa zatrzymano również byłego wysokiego rangą pracownika BND, podejrzanego o pomocnictwo w usiłowaniu zdrady stanu oraz szpiegostwo przeciwko państwu. Mężczyzna, określany przez niemieckie media jako Manfred D., został zatrzymany w Bawarii. Zgodnie z niemieckimi przepisami dotyczącymi ochrony danych jego pełne nazwisko nie zostało ujawnione.

Manfred D. miał wcześniej pełnić funkcję szefa sztabu Hanninga, gdy ten kierował niemieckim wywiadem zagranicznym.

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