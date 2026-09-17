"Od dawna nie jesteś dziennikarką". Sakiewicz ujawnił rozmowę z Wysocką-Schnepf

"Dziś z zastrzeżonego numeru zadzwoniła do mnie Dorota Wysocka-Schnepf z nielegalnie przejętej TVP w likwidacji. Wytłumaczyłem jej co myślę o działaniach nielegalnej TVP!" – poinformował szef TV Republika. Tomasz Sakiewicz udostępnił w mediach społecznościowych nagranie rozmowy. Jak można wywnioskować, Wysocka-Schnepf chciała zaprosić Sakiewicza do TVP Info, aby tam porozmawiać o jego powiązaniach z Przemysławem Kralem. Redaktor naczelny TVR zdecydowanie odmówił, wskazując na brak obiektywizmu dziennikarki i jej stacji.

– Rzeczowo, merytorycznie, co ty na to? – rozpoczęła Dorota Wysocka-Schnepf. – To wiesz, albo w twoim programie, albo merytorycznie. Nie oszukujmy się, nie jesteś od dawna dziennikarką, a działasz w ogóle w interesie swojego męża, co wykazałaś w kampanii wyborczej – odparł Tomasz Sakiewicz. Dopytywany, co ma na myśli, powiedział: – Atakowałaś człowieka, który powiedział, że nie nominuje twojego męża na ambasadora.

– A jak atakowałam? – nie odpuszczała dziennikarka TVP Info. – Nie atakowałaś Nawrockiego, jak rozumiem, tak? – mówił Sakiewicz. – Nie pytaj mnie, tylko powiedz ty, jak atakowałam. Bo to tak łatwo rzucić takie zarzuty, że atakowałam, a powiedz konkretnie... – stwierdziła Wysocka-Schnepf, a szef Republiko odparł: – Ty wiesz, co cała Polska widziała. Słuchaj, jak chcesz coś robić głupiego, to masz swoich słuchaczy i widzów.

Całość rozmowy można odsłuchać w poście Tomasza Sakiewicza.

"To atak na TV Republika, nie ma cienia dowodu". Sakiewicz odpowiada

Według ustaleń TVN24 i Wirtualnej Polski Tomasz Sakiewicz, prezes i współwłaściciel Telewizji Republika, to "pan X", o którym premier Donald Tusk mówił w Sejmie, ujawniając zeznania szefa Zondacrypto Przemysława Krala.

"Pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to załatwi mi ułaskawienie" – cytował szef rządu.

Sakiewicz odniósł się do sprawy na antenie TV Republika. – Mamy do czynienia z wściekłym, brutalnym atakiem na naszą telewizję. I to tylko o to chodzi. Nic więcej. Nie ma tam nic, nie ma tam cienia dowodu, ani czegoś, co by to uprawdopodabniało – oświadczył.

Jak dodał, gdy Republika próbuje weryfikować przedstawiane w publikacji "dowody", okazuje się, że ich autorzy wycofują się z wcześniejszych twierdzeń i przedstawiają kolejne wersje wydarzeń.

Sakiewicz skomentował również kwestię współpracy reklamowej związanej z Zondacrypto. Według niego Republika od początku ujawniała informacje na temat tej współpracy i publikowała faktury. Prezes stacji zakwestionował pojawiającą się wcześniej kwotę 37 mln zł, twierdząc, że wartość współpracy wynosiła 1,5 mln euro, a część należności nie została uregulowana przez Krala.