Litwa szykuje plan ewakuacji. Jedna z głównych tras prowadzi do Polski

Litewski plan określa zasady działania na wypadek sytuacji, w której konieczne byłoby opuszczenie zagrożonych obszarów przez ludność cywilną. Sposób i kolejność ewakuacji mają zależeć przede wszystkim od miejsca oraz skali zagrożenia.

Mieszkańcy dysponujący własnymi samochodami mają korzystać z wcześniej wyznaczonych tras. W przypadku osób, które nie mają możliwości samodzielnego wyjazdu, transport mają zapewnić samorządy. Szczególne znaczenie ma sytuacja Wilna. Litewska stolica znajduje się zaledwie około 40 km od granicy z Białorusią. Jak informuje Polskie Radio, miasto już przed rokiem przedstawiło zaktualizowany plan ewakuacji.

– Jednym z kierunków ewakuacji ze stolicy ma być Polska – powiedział Polskiemu Radiu szef Departamentu Obrony Cywilnej w wileńskim magistracie Żygimantas Solovjovas. Pozostałe trasy prowadzą na północ, w kierunku Poniewieża i Szawli, oraz na zachód – w stronę Kowna i Kłajpedy.

Ważne zastrzeżenie. Podczas ostrzału nie należy uciekać z miasta

Litewskie władze podkreślają, że ewakuacja powinna rozpocząć się przed wystąpieniem bezpośredniego zagrożenia. Plan nie zakłada masowego opuszczania Wilna w momencie, gdy miasto znajdowałoby się już pod ostrzałem. – Mieszkańcy Wilna nie powinni zakładać, że podczas ostrzału będą uciekać z miasta którąś z tras ewakuacyjnych – zaznaczył Solovjovas.

W takiej sytuacji mieszkańcy powinni przede wszystkim udać się do miejsc schronienia. Jednym z celów opracowania procedur jest uniknięcie chaosu i przygotowanie ludności do kontrolowanej ewakuacji. – Jednym z powodów przygotowania tego planu było to, aby mieszkańcy zaczęli oswajać się z myślą, że powinien to być proces kontrolowany. Jeśli dopuścimy do chaosu, całość będzie znacznie trudniejsza– – wyjaśnił przedstawiciel wileńskiego magistratu.

Decyzję o ewakuacji całego Wilna lub tylko części miasta może podjąć jego mer. Jeśli zagrożenie obejmowałoby większy obszar kraju, decyzja może należeć również do litewskiego rządu.

Podlasie szykuje się na mieszkańców państw bałtyckich

Przygotowania prowadzone są także po polskiej stronie granicy. Jak podaje Polskie Radio, województwo podlaskie ma zostać przygotowane do pełnienia funkcji korytarza tranzytowego dla ewakuowanych mieszkańców państw bałtyckich.

W prace nad planami awaryjnymi mają być zaangażowane wszystkie samorządy województwa. Według Polskiego Radia działania są elementem przygotowań MSWiA związanych z sytuacją bezpieczeństwa w regionie i ryzykiem dalszej eskalacji wojny za wschodnią granicą Polski.

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