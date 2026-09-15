Myśliwce NATO zestrzeliły drona na Litwą. "Rosyjski lub ukraiński"

Według Matulionisa dron, który został zestrzelony w nocy z poniedziałku na wtorek (15 września), mógł znaleźć się w przestrzeni powietrznej Litwy w wyniku zejścia z zaplanowanej trasy.

Doradca prezydenta zaznaczył, że na obecnym etapie nie ma podstaw, by jednoznacznie uznać, że maszyna została skierowana na Litwę z zamiarem przeprowadzenia ataku.

Incydent wywołał reakcję litewskich władz i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej. Szczegóły dotyczące pochodzenia drona, jego trasy oraz celu lotu są obecnie wyjaśniane.

Prezydent Litwy: Myśliwce NATO zestrzeliły drona

"Dron, który wkroczył w przestrzeń powietrzną Litwy, został zniszczony przez myśliwce NATO. Dziękuję sojusznikom za szybką reakcję" – napisał w serwisie X Gitanas Nauseda, prezydent Litwy.

Według stacji LRT maszyna weszła w litewską przestrzeń powietrzną z Białorusi kilka minut po północy. Wojsko na razie nie komentuje pochodzenia drona, ponieważ jego szczątki wciąż są zbierane.

Litwa, podobnie jak inne państwa wschodniej flanki NATO, pozostaje szczególnie wyczulona na naruszenia swojej przestrzeni powietrznej w związku z rosyjską agresją przeciwko Ukrainie.

W ostatnich latach państwa regionu, w tym Polska, wielokrotnie odnotowywały przypadki pojawiania się w ich przestrzeni powietrznej dronów lub innych obiektów związanych z działaniami wojennymi.

Ponieważ Litwa nie posiada myśliwców do patrolowania swojej przestrzeni powietrznej, od 2004 r. zadania te wykonują rotacyjnie kontyngenty państw NATO w ramach misji Baltic Air Policing.

Zachodniopomorskie: Z Bałtyku wyłowiono drona. Bada go wojsko

W poniedziałek (14 września) szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w rejonie plaży w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca (woj. zachodniopomorskie) wojsko zlokalizowało i podjęło z Bałtyku drona. "Wstępne oględziny wskazują, że jest to wojskowy bezzałogowiec pochodzący z Rosji" – dodał.

"Coraz więcej wiemy o dronie przejętym koło Jarosławca. Zalecam wyjątkową ostrożność w komentarzach i analizach. Na zdjęciu właściwy obiekt. Coraz więcej danych wskazuje, że Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model drona typu Gerbera" – napisał Kosiniak-Kamysz w serwisie X.

Maszynę badają wojskowi eksperci. Dotychczas wykluczyli zagrożenie radioaktywne.

Rosyjska Gerbera na plaży w Polsce?

Gerbera to rosyjski bezzałogowy statek powietrzny, wykorzystywany m.in. jako wabik mający przeciążać ukraińską obronę przeciwlotniczą.

Dron może być również stosowany do rozpoznania i naprowadzania innych bezzałogowców. Jest wykonany z tanich i lekkich materiałów, m.in. sklejki i tworzyw piankowych, dzięki czemu jego produkcja jest znacznie tańsza niż bardziej zaawansowanych dronów bojowych.

Gerbery są często używane w rosyjskich atakach na Ukrainę razem z dronami Shahed. W 2025 r. tego typu maszyny były także wśród bezzałogowców, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

Wojna na Ukrainie. Atak Rosji tuż przy granicy z Polską

Maszynę wyłowiono z Bałtyku dzień po tym, jak wojska rosyjskie przeprowadziły na Ukrainie atak dronowy tuż przy polskiej granicy, uderzając w stację benzynową, a także w pociąg towarowy stojący na bocznicy. Ewakuowano funkcjonariuszy i podróżnych obecnych na przejściu granicznym Dorohusk-Jagodzin. Nikt nie został poszkodowany.

Premier Donald Tusk powiedział podczas specjalnej narady z ministrami i szefami służb w niedzielę (13 września), że eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem. – Najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć, niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium – ostrzegł szef rządu.

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