"Pan Mentzen taki niedokarmiony?". Posłanka odpowiada

Współlider Konfederacji Sławomir Mentzen zamieścił na początku października br. na swoim koncie na platformie X film, na którym skomentował informację o naborze do dolnośląskiej policji. Polityk zakpił z faktu, że duża część nowych funkcjonariuszy to kobiety.

– Do dolnośląskiej policji trafiło ponad 150 nowych policjantów. Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie – powiedział prezes partii Nowa Nadzieja.

Jego wypowiedź wywołała ostrą reakcję innych polityków. Szef MSWiA Marcin Kierwiński stwierdził, że w odróżnieniu od Mentzena, "te policjantki dobrze służą Polsce". Do wypowiedzi Mentzena odniósł się także premier Donald Tusk. Szef rządu zamieścił w sieci zdjęcie policjantek i opatrzył je podpisem "Duma!".

Uznańska-Wiśniewska odpowiada Mentzenowi: Przerwa na karmienie to nie przywilej, a potrzeba dziecka

Teraz do wypowiedzi prezesa partii Nowa Nadzieja odniosła się, za pośrednictwem mediów społecznościowych, posłanka Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Uznańska-Wiśniewska.

"Pan Poseł Sławomir Mentzen taki niedokarmiony? Policjantka, która po porodzie wraca do służby i karmi piersią, nadal jest policjantką. Przerwa na karmienie to nie przywilej, a potrzeba dziecka. A macierzyństwo nie odbiera prawa do służby" – napisała parlamentarzystka.

Jak dodała Uznanska-Wiśniewska: "Szacunek dla policjantek, które je łączą".

Sobkowiak-Czarnecka pozuje z bronią

W poniedziałek wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka opublikowała swoje zdjęcie z bronią, wspomniała również o Sławomirze Mentzenie.

Na zdjęciu widzimy Sobkowiak-Czarnecką, trzymającą pistolet pod okiem instruktora na strzelnicy.

"Just a girl. Nie mówcie Sławomirowi Mentzenowi" – napisała wiceszefowa resortu obrony narodowej, oznaczając współlidera Konfederacji.

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