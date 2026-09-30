Rosja zaatakuje państwa bałtyckie? Oto, co myślą Polacy

W badaniu przeprowadzonym w dniach przez United Surveys by IBRiS dla portalu Wirtualna Polska respondentom zadano pytanie: "Czy obawia się Pan/Pani, że w ciągu najbliższych kilku lat Rosja zaatakuje zbrojnie Litwę, Łotwę lub Estonię?".

Odpowiedź "raczej tak" wskazało 35,9 proc. ankietowanych, natomiast 5,9 proc. uczestników badania wybrało wariant "zdecydowanie tak". Łącznie obawy przed rosyjską agresją na kraje bałtyckie deklaruje 41,8 proc. respondentów.

Przeciwnego zdania jest 40 proc. badanych. W tej grupie 30,8 proc. wskazało odpowiedź "raczej nie", a 9,2 proc. ankietowanych uważa, że do takiego ataku "zdecydowanie nie" dojdzie.

Wysoki odsetek uczestników sondażu stanowią osoby niemające wyrobionej opinii w tej sprawie. Odpowiedź "nie wiem / trudno powiedzieć" wybrało 18,2 proc. respondentów.

Badanie zostało przeprowadzone przez ośrodek United Surveys na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie n=1000 osób.

Rosja grozi atakiem jądrowym. Ujawniono tajną notę ws. Kaliningradu

W nieformalnym dokumencie dyplomatycznym, określanym jako "non-paper", Moskwa oskarżyła NATO o prowadzenie "niebezpiecznej i lekkomyślnej" polityki, która – zdaniem Rosji – wiąże się z wysokim ryzykiem wybuchu bezpośredniego konfliktu zbrojnego.

"Rosja będzie gotowa wykorzystać cały arsenał sił i środków, jakimi dysponuje, w tym broń nuklearną, aby bronić swojego terytorium" – napisano w dokumencie, odnosząc się do ewentualnych działań NATO zmierzających do "izolowania" obwodu kaliningradzkiego.

Kaliningrad, rosyjska eksklawa nad Bałtykiem, jest położony między Polską a Litwą i należy do najbardziej zmilitaryzowanych obszarów Rosji.

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