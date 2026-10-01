Powszechna służba wojskowa. Wielomski o propozycji Mentzena

"Politycy muszą przestać okłamywać Polaków. Powrót służby wojskowej jest konieczny!" – napisał Mentzen na X w poście pokazującym fragment jego nagrania na YouTube, w którym omawiał tematykę wojskową i sposób stworzenia w Polsce rezerw dla wojska. (Chodziłoby powszechne szkolenia 19-latków). Dziennikarze zaczęli pytać, czy jest to oficjalny program Konfederacji.

W czwartek polityk opublikował na X kolejny wpis, w którym stwierdził m.in., że powszechnych szkoleń dla 19-latków, czyli tzw. roczników wchodzących nigdy nie należało w Polsce zawieszać.

Przypomnijmy, że pobór w formule obowiązkowej służby wojskowej został zawieszony w 2010 roku. Ostatni porób odbył się w roku 2008.

Wielomski: Pomysł uważam za dziwaczny

"Odnośnie głośnej wypowiedzi dra Sławomira Mentzena o przywróceniu powszechniej służby wojskowej

1 Państwo oczywiście ma prawo w sytuacji zagrożenia inwazją zarządzić powszechną służbę wojskową.

2 Takiego zagrożenia nie ma i dopóki drony dominują na polu walki inwazje lądowe są skrajnie trudne (patrz Ukraina). Zresztą Rosja w ogóle nie ma takiego potencjału, aby napaść na Polskę i ją okupować.

3 Gdyby doszło do konfliktu, to byłaby wojna na drony i rakiety, gdzie wielka armia złożona z poborowych tylko siedzi i patrzy.

Dlatego pomysł uważam za dziwaczny" – ocenił Wielomski.

Powszechny pobór? "Jest jeszcze ten problem"

Politolog opublikował później jeszcze kilka wpisów w tym temacie. "Z tą powszechną służbą wojskową jest i ten problem, że trzeba byłoby ludziom wytłumaczyć, że mają walczyć za kraj rządzony przez Tuska i Kaczyńskiego. Prawdę mówiąc obawiam się, że to będzie naprawdę trudne" – napisał.

"A propos idei przywrócenia powszechnego poboru do wojska: Przez 37 lat klasa polityczna i medialna tłumaczyła nam, że patriotyzm, nacjonalizm to ksenofobia i prawie faszyzm, bo jest tylko jednostka, jej konsumpcja, Europa i człowiek będący obywatelem całego świata. A teraz ta sama klasa polityczna chce powiedzieć, że Polacy mają walczyć za swoją ojczyznę?" – zwrócił uwagę.

"Aby Polacy chcieli walczyć za swoją ojczyznę, to warunkiem podstawowym jest wymiana tej klasy politycznej i medialnej na taką, która swoim własnym przykładem dba o Polskę – która była, jest i będzie naszą ojczyzną. Polska to wielka idea, ale każda idea musi mieć stworzone dobre warunki do rozwoju" – ocenił.

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