Polska spółka szuka ratunku. Kluczowy ruch

W ramach współpracy PKP Cargo będzie kontynuować realizację przewozów towarów z różnych segmentów towarowych na rzecz wskazanych spółek z Grupy ArcelorMittal. Szacowana łączna wartość przewozów w okresie objętym aneksami wyniesie 239 mln zł netto (294 mln zł brutto).

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2025 r. miało 3,79 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Propozycje PKP Cargo już w sądzie

PKP Cargo w restrukturyzacji złożyło we wrześniu do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy zmienione propozycje układowe w toczącym się postępowaniu sanacyjnym, podała spółka.

Dokument określa zasady restrukturyzacji zobowiązań spółki i jest efektem uzgodnień prowadzonych z wierzycielami oraz radą wierzycieli.

Najważniejsze zmiany względem poprzedniej wersji dotyczą wprowadzenia mechanizmu dodatkowego zaspokojenia wierzycieli dzięki środkom, które spółka oczekuje pozyskać w związku z roszczeniem dotyczącym tzw. decyzji węglowej.

"Zmienione propozycje układowe zachowują dotychczasowy podział wierzycieli na sześć grup oraz podstawowe założenia co do wysokości, źródeł oraz terminów zaspokojenia. Wprowadzone zostało natomiast dodatkowe źródło środków na zaspokojenie zobowiązań wierzycieli, którym będą środki faktycznie otrzymane przez spółkę w związku z roszczeniem wobec Skarbu Państwa dotyczącym tzw. decyzji węglowej. Spółka proponuje przeznaczenie na ten cel 50 proc. faktycznie i nieodwołalnie otrzymanych od Skarbu Państwa środków w związku z prowadzonym postępowaniem odszkodowawczym, po pomniejszeniu o wskazane w propozycjach układowych obciążenia publicznoprawne i bezpośrednie koszty dochodzenia roszczenia" – czytamy w komunikacie.

Spółka zawarła umowę z gigantem

PKP Cargo w restrukturyzacji zawarło z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE umowy na przewozy węgla kamiennego, kamienia wapiennego oraz mączki wapiennej, podała spółka.

Umowy obowiązywać będą w okresie 8 miesięcy od dnia ich zawarcia. Łączny wolumen objęty umowami wynosi 1,715 mln ton, natomiast maksymalna łączna wartość umów wynosi 76,1 mln zł brutto.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2025 r. miało 3,79 mld zł skonsolidowanych przychodów.

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