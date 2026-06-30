Polska spółka walczy o przetrwanie. Ruch zarządu

"Zmienione propozycje układowe wynikają z działań podjętych przez spółkę w celu zapewnienia finansowania wykonania układu, w tym uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2026 roku, dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego.

Pozyskanie środków z planowanej emisji akcji ma stanowić źródło finansowania gotówkowej części spłat przewidzianych w propozycjach układowych" – czytamy w komunikacie.

Co przewidują nowe propozycje układowe?

Zmiany propozycji układowych w relacji do propozycji złożonych 29 maja 2026 roku dotyczą Grupy IV pn. "Wierzytelności przysługujące bankom, instytucjom kredytowym, instytucjom finansowym oraz innym podmiotom z tytułu udzielonego dłużnikowi finansowania oraz wierzytelności handlowe kategorii III", jaka obejmowała wierzycieli finansowych z wierzytelnościami z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych o tym charakterze oraz wierzycieli handlowych z wierzytelnościami z tytułu wszelkich umów i transakcji handlowych, w szczególności z tytułu dostaw i usług oraz inwestycyjnymi, których suma z tytułu należności głównych wynosi powyżej 600 000,00 zł, niezaliczonych do innych grup, podkreślono.

Ta grupa zgodnie ze zmienionymi propozycjami układowymi została włączona do Grupy III, która została określona w następujący sposób:

"Grupa III Wierzytelności przysługujące bankom, instytucjom kredytowym, instytucjom finansowym oraz innym podmiotom z tytułu udzielonego dłużnikowi finansowania oraz wierzytelności handlowe kategorii II.

Wierzyciele finansowi z wierzytelnościami z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych o charakterze bankowym (Banki i Instytucje Finansowe) oraz wierzyciele handlowi z wierzytelnościami z tytułu wszelkich umów i transakcji handlowych niezależnie od podstawy prawnej lub faktycznej tych umów lub transakcji, w szczególności z tytułu dostaw i usług oraz inwestycyjnymi, których suma wierzytelności z tytułu należności głównych wynosi powyżej 50 000,00 zł, niezaliczeni do innych grup".

Zmienione propozycje układowe przewidują dla nowej Grupy III spłatę 50 proc. wierzytelności z tytułu należności głównych, umorzenie wierzytelności w pozostałej części, umorzenie w całości wierzytelności z tytułu odsetek zarówno tych należnych do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego jak i należnych za okres po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego. Płatność wierzytelności dla tej grupy nastąpi jednorazowo do ostatniego dnia 12-go miesiąca następującego po miesiącu, w którym obwieszczono o prawomocności postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, wskazano w materiale.

Znamy liczbę Grup Wierzycieli

Wierzyciele Grupy III nie będą zaspokajani w drodze konwersji wierzytelności na akcje spółki.

W konsekwencji konwersyjną pozostaje jedynie Grupa IV (wcześniej Grupa V) obejmująca podmioty z branży kolejowej kontrolowane przez Skarb Państwa. W drodze konwersji wierzytelności na akcje nastąpić ma podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 29,4 mln zł, przez utworzenie w drodze konwersji układowej wierzytelności zaliczonych do Grupy IV (wcześniej Grupa V) 29,4 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda. Łączna cena emisyjna wszystkich nowo wyemitowanych akcji, w związku z konwersją wierzytelności zaliczonych do Grupy IV (wcześniej Grupa V), wyniesie 352,82 mln zł.

Aktualnie zmienione propozycje układowe przewidują 6 Grup Wierzycieli.

Propozycje układowe będą podlegały zaopiniowaniu przez Radę Wierzycieli. Z uwagi na zmiany w propozycjach oraz wcześniej określony termin wydania tejże opinii, który ustalony został na 30 czerwca 2026 roku, spółka złoży także wniosek do Sędziego-Komisarza o jego wydłużenie do 31 sierpnia 2026 roku.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2025 r. miało 3,79 mld zł skonsolidowanych przychodów.

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