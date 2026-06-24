Kłopoty polskiej spółki. Ruch wierzycieli

Rada wskazała, że w porozumieniu z innymi istotnymi wierzycielami spółki rozważa skorzystanie z uprawnień złożenia własnych propozycji układowych w postępowaniu.

"W związku z powyższym, ze względu na konieczność pozyskania aktualnych wyników finansowych spółki publikowanych po II kwartale 2026 roku, jak również z uwagi na czas potrzebny na ewentualne opracowanie propozycji układowych, rada wierzycieli zwróciła się do sędziego-komisarza o wydłużenie terminu zakreślonego zarządzeniem sędziego-komisarza z dnia 8 maja 2026 roku, przypadającego w dniu 30 czerwca 2026 roku" – czytamy w komunikacie.

Co PKP Cargo proponuje wierzycielom?

W ramach układu z wierzycielami spółka proponuje realizację projektu szybkiego oddłużenia, łączącego wcześniejszą spłatę zobowiązań z odbudową stabilności finansowej i operacyjnej. Rozwiązanie to ma umożliwić spółce powrót do konkurencyjnego funkcjonowania na rynku. Projekt zakłada zaspokojenie zobowiązań do końca 2027 roku, zamiast pierwotnie proponowanego terminu przypadającego na 2036 rok, podkreślono.

"Rok 2024 był dla PKP Cargo punktem zwrotnym, który skłonił nas do rozpoczęcia głębokiej restrukturyzacji w ramach postępowania sanacyjnego. Już w 2025 roku przyniosło to wymierne efekty – spółka powróciła do dodatnich wyników operacyjnych, co potwierdza skuteczność wdrażanych działań. Aby jednak trwale rozwiązać kwestię zadłużenia sięgającego 2,9 mld zł i stworzyć przestrzeń do dalszego rozwoju oraz dostosowania spółki do transformacji rynku kolejowych przewozów towarowych, potrzebne jest kompleksowe oddłużenie. Dlatego w propozycjach układowych połączyliśmy spłatę części wierzytelności, konwersję części zadłużenia na kapitał oraz częściowe umorzenie, które w zasadniczym aspekcie dotyczy spółek z naszej Grupy. To one biorą na siebie większy ciężar, by w pierwszej kolejności zaspokoić pozostałych wierzycieli. Działamy wspólnie na rzecz wzrostu wartości spółki, bo to ona przekłada się na realną wartość zaspokojenia wierzycieli – także poprzez konwersję długu na kapitał" – powiedział prezes Zbigniew Prus, cytowany w komunikacie z 1 czerwca br.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2025 r. miało 3,79 mld zł skonsolidowanych przychodów.

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