Stawiasz ogrodzenie? Wkrótce wchodzą nowe, rygorystyczne wytyczne

Od 20 września 2026 r. zaczną obowiązywać nowe warunki techniczne dotyczące ogrodzeń. Zmieni się m.in. wysokość, na której będzie można montować drut kolczasty, ostre zakończenia czy inne niebezpieczne elementy. Nowe wymagania obejmą również bramy i furtki. Dobra wiadomość jest taka, że właściciele istniejących ogrodzeń nie będą musieli masowo ich demontować.

Jedna z najważniejszych zmian dotyczy zabezpieczeń i ostrych elementów umieszczanych na ogrodzeniach. Obecnie mogą one znajdować się na wysokości przekraczającej 1,8 m. Od 20 września granica zostanie podniesiona do 2,2 m.

Oznacza to, że na nowych ogrodzeniach do tej wysokości nie będzie można stosować m.in. drutu kolczastego, ostrych zakończeń prętów, elementów ze szkła ani innych rozwiązań, które mogą powodować skaleczenia.

Zmiany mają zwiększyć bezpieczeństwo ludzi i zwierząt. Nowe wymagania będą dotyczyć także prywatnych posesji, w tym znajdujących się na terenach wiejskich i rolniczych. Wyjątki przewidziano dla niektórych szczególnie chronionych obiektów, takich jak zakłady karne czy areszty śledcze.

Czy trzeba będzie wymieniać stare ogrodzenia?

Dla właścicieli nieruchomości kluczowe jest to, że wejście nowych regulacji w życie nie oznacza konieczności natychmiastowego demontażu dotychczasowych płotów.

Istniejące ogrodzenia będą mogły pozostać. Nowych wymogów trzeba będzie natomiast przestrzegać przy wykonywaniu nowych konstrukcji, a także w przypadkach przebudowy lub napraw objętych nowymi przepisami.

Zmiany obejmą również sposób funkcjonowania bram i furtek. Nie będą one mogły otwierać się na zewnątrz posesji, a więc np. na chodnik. Rozwiązanie ma ograniczyć zagrożenie dla przechodniów i rowerzystów.

Przepisy określają także wymagane wymiary. Minimalna szerokość furtki przy budynkach wielorodzinnych i obiektach użyteczności publicznej ma wynosić 0,9 m. W przypadku bram wjazdowych będzie to co najmniej 2,4 m. Odrębne wymagania nadal będą obowiązywały w przypadku dróg pożarowych.

Dla osób planujących budowę nowego ogrodzenia oznacza to, że po 20 września warto szczególnie dokładnie sprawdzić projekt płotu, bramy i furtki. Rozwiązania zgodne z dotychczasowymi wymaganiami nie zawsze będą bowiem spełniały nowe standardy.

Czytaj też:

Właściciele działek mają czas do 31 sierpnia. Potem duży problem z budową Czytaj też:

Działkowcy alarmują. Za ogródek mogą zapłacić tysiące złotych