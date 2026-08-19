Ciemnogród coraz bliżej

Zlot Ciemnogrodu w Osieku na Kociewiu w tym tygodniu – od piątku do niedzieli. Podajemy rozszerzony i uzupełniony program imprezy zaplanowanej na 21–23 sierpnia. Do wcześniej zapowiadanych wydarzeń dołączają kolejne: stand-up Wojciecha Cejrowskiego, audycje „Antysystem” oraz „Studio Dziki Zachód” nadawane na żywo z publicznością w ogrodzie za plebanią, nauka gry w palanta oraz prezentacja plastelinowych karykatur polityków autorstwa Barbary Pieli.

Większość wydarzeń będzie dostępna bezpłatnie, a organizatorzy liczą na aktywny udział publiczności.

Piątek: Antysystem za plebanią

Pierwszy dzień zlotu rozpocznie konferencja prasowa. Jednym z najważniejszych miejsc piątkowych wydarzeń będzie ogród za plebanią. To właśnie tam odbędzie się poświęcenie wydanej w tym miesiącu książki „Antysystem”, której autorami są Wojciech Cejrowski i Paweł Lisicki. Po uroczystości obaj autorzy poprowadzą audycję „Antysystem”.

W tym samym miejscu publiczność będzie mogła obserwować na żywo kolejne programy: „Studio Dziki Zachód” z udziałem Wojciecha Cejrowskiego i Krzysztofa Skowrońskiego oraz „Rachoń & Cejrowski”.

Agnieszka Rajczak-Kucińska zaprezentuje stworzone przez siebie gry planszowe z serii „Boso Przez Świat”, a następnie zaprosi uczestników do wspólnej rozgrywki w remizie.

W Amfiteatrze Łąkowym będzie można spróbować swoich sił, grając w palanta – najpierw poznać zasady tej gry, a później rozegrać mecz.

Piątkowy program uzupełni spotkanie z Barbarą Pielą, autorką „Plastusiów” – wykonanych z plasteliny, charakterystycznych figurek przedstawiających polityków.

Sport, odkrywcy i muzyka

Sobota to najbardziej intensywny dzień Zlotu. Rano na trasę wyruszą uczestnicy biegu, marszu Nordic Walking i rajdu rowerowego dookoła jeziora. Nieco później rozpoczną się regaty windsurfingowe.

W programie znalazło się również spotkanie z Jerzym Majcherczykiem, członkiem The Explorers Club, jednym z bohaterów filmu „Godspeed Los Polacos!”. W remizie będzie można obejrzeć film, a po filmie posłuchać o tym, jak zostać odkrywcą. Spotkanie adresowane jest do dzieci, ale organizatorzy nie przewidują ograniczeń wiekowych dla zainteresowanych.

Najważniejszym wydarzeniem sobotniego wieczoru będzie koncert w Amfiteatrze Łąkowym. Wystąpią MILO Ensemble (muzyka świata), artyści country: Alicja Boncol, Paweł Bączkowski, Cezary Makiewicz, Andrzej Trojak & Grupa Furmana oraz Mariachi Los Amigos grający muzykę meksykańską znaną z filmów „Boso przez świat”

W trakcie koncertu w przerwach technicznych pomiędzy występami muzyków na scenie pojawi się Wojciech Cejrowski, który zaprezentuje swój stand-up.

Po koncercie zaplanowano pokaz fajerwerków, a następnie potańcówkę w remizie przy muzyce na żywo. Według zapowiedzi zabawa może potrwać do rana – zakończy się dopiero wtedy, gdy muzycy opadną z sił.

Niedziela z procesją

Jubileuszowy Zlot zakończy się w niedzielę plenerową mszą świętą w Amfiteatrze Łąkowym. Wierni przejdą na nią spod kościoła w procesji z relikwiami św. Rocha i feretronami.

Skąd wziął się Ciemnogród?

Organizatorzy przypominają, że pierwsza edycja „Ciemnogrodu” odbyła się w 1996 roku. Wojciech Cejrowski zorganizował ją wspólnie ze swoim ojcem Stanisławem w rodzinnym Osieku, po usunięciu z TVP jego autorskiego programu „WC Kwadrans”.

Sam Cejrowski wielokrotnie wyjaśniał znaczenie nazwy „Ciemnogród”. Mówił wtedy, że nie identyfikuje się z żadną partią, lecz z Ciemnogrodem, który oznacza uznanie Boga w Trójcy Jedynego za najwyższą władzę – ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ideologią Ciemnogrodu jest Biblia. Kodeksem prawnym – Dziesięcioro Przykazań.

W codziennym życiu – jak tłumaczył WC – oznaczać ma to między innymi przywiązanie do religii, rodziny, tradycji i określonych obyczajów. Wśród przykładów wymieniał krzyż nad drzwiami, rodzinną Wigilię, opłatek, szacunek dla starszych oraz tradycyjne zasady dobrego wychowania.

Tegoroczny Zlot będzie więc nie tylko jubileuszowym spotkaniem po trzydziestu latach od pierwszej edycji, ale również wydarzeniem, którego program – sądząc po kolejnych ogłaszanych punktach – trudno zamknąć w jednej kategorii. Obok audycji radiowych i telewizyjnych prowadzonych na oczach publiczności są tu sport, muzyka, fajerwerki, potańcówka, pokazy filmowe, religia, gry, a nawet politycy z... plasteliny.