Upadek znanej marki w Niemczech. Ludzie mogą stracić pracę

Galeria zmów złożyła wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego. To już czwarty taki ruch ze strony znanej firmy w ciągu sześciu lat. Na sieć składa się 83 domów towarowych, w których zatrudnionych jest 12 tys. osób.

Dramat tysięcy pracowników

"Borykająca się z problemami sieć Galeria zwróciła się do sądu rejonowego w Düsseldorfie o otwarcie postępowania upadłościowego. Firma poinformowała w komunikacie, że działalność wszystkich 83 placówek będzie na razie kontynuowana" – podaje Deutsche Welle.

Kierownictwo Galerii podkreśla, że wniosek ma stworzyć ramy prawne do uporządkowania obecnego stanu, ustabilizowania sytuacji przedsiębiorstwa, a także przygotowania warunków związanych z jego przyszłością.

Upadłość jest wielkim problemem dla około 12 tys. pracowników, którzy muszą obawiać się o swoje zatrudnienie. Wciąż nie wiadomo, czy będą mogli liczyć na świadczenia z tytułu niewypłacalności pracodawcy, a także czy i które placówki zostaną zamknięte.

Kłopoty niemieckiej gospodarki. Rośnie inflacja

Niemiecka gospodarka ma poważne kłopoty. We wrześniu wskaźnik inflacji podniósł się aż do 3,3 proc., czyli najwięcej od prawie trzech lat. Przyczyną są głównie droższa energia i rekordowe ceny paliw.

Nowe dane przekazał na podstawie wstępnych danych Federalny Urząd Statystyczny. "Ostatnio ceny konsumpcyjne rosły mocniej w grudniu 2023 roku, kiedy inflacja wyniosła 3,7 proc. Od sierpnia do września bieżącego roku ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,6 proc" – podaje Deutsche Welle.

Jak wynika z obliczeń, w tym miesiącu Niemcy musieli płacić za paliwo i energię w gospodarstwach domowych o 14,9 procent więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, że tempo wzrostu cen przyspieszyło, choć również poprzednie miesiące nie rozpieszczały naszych zachodnich sąsiadów.

Czytaj też:

Polska pomaga Niemcom. "Pod tym względem wyprzedza Chiny" Czytaj też:

Niemcy szykują się na sytuacje kryzysowe. Sklepy sprzedają plecaki awaryjne